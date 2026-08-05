Baba Oğul Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Baba Oğul Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Baba Oğul Anlaşmazlığı Kanlı Bitti
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İzmir'de tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlu Ender Aktan'ı (33) pompalı tüfekle öldüren Selçuk Aktan (67), tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Aktan ile oğlu Ender Aktan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Selçuk Aktan, pompalı tüfekle ateş edip, oğlunu yaraladı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ender Aktan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Selçuk Aktan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Selçuk Aktan, tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baba Oğul Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika

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