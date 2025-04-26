Bacavan Yaylası\'nda Ters Lale Ziyareti

Siirt'in Şirvan ilçesinde ters lalelere ev sahipliği yapan Bacavan Yaylası, baharın gelişiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

Türkiye'de koruma altında olan ters laleleri yerinde görmek isteyenler, 1800 rakımlı Bacavan Yaylası'nda sabahın erken saatlerinde başladıkları ve 3-4 saat süren yürüyüşün sonunda 1984 rakımlı tepeye ulaşıyor.

Zorlu ama doğal güzellikleri ve zengin florasıyla gözde yerler arasında yer alan rotayı takip eden doğaseverler, zirvede bahar aylarında açan ve halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak da bilinen ters laleleri görüntülüyor.

Mardin Dağcılık Doğa Arama ve Kurtarma Spor Kulübü (MARKUT) Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Mardin İl Temsilcisi Hasan İmrak, AA muhabirine, doğanın canlandığı bu dönemde Bacavan Yaylası'nın zengin florası ve etkileyici manzarasıyla dikkati çektiğini söyledi.

Yaklaşık 50 üyeyle ters laleleri görmek için yaylayı ziyaret ettiklerini dile getiren İmrak, "Bizler hem doğayla iç içe vakit geçirme hem de nadir bitki türlerini yerinde görme fırsatı buluyoruz. Bütün dağcı arkadaşları, spor kulüpleri ve doğaseverleri buraya davet ediyoruz." dedi.

"Ziyaretçilerin son derece hassas davranması önemli"

Her yıl bu mevsimde yaylayı ziyaret ettiklerini ve büyük keyif aldıklarını ifade eden İmrak, bu güzelliği belgelemenin unutulmaz bir deneyim olduğunu anlattı.

"Güneydoğu'nun en güzel ters laleleri Şirvan'da bulunuyor. Biz de koruma altında olan bu güzellikleri doğaseverler başta olmak üzere herkese anlatmaya çalışıyoruz." diyen İmrak, yürüyüş parkurunun 3-4 saat sürdüğünü bildirdi.

Hasan İmrak, şunları kaydetti:

"Çok güzel ve keyifli bir trekking. Ters laleleri gördüğümüzde yürüdüğümüz yolun hiçbir yorgunluğu kalmadı. Kesinlikle ters laleler bölgenin en mükemmel çiçeğidir. Burayı ziyaret edenlerin son derece hassas davranması ve bunlara zarar vermeden gözlemlemesi, bu türün neslinin devamı için önemlidir."

Mardin'den gelen doğasever öğretmen Erdal Arslan da her yıl ters lalelerin açılmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

"Bacavan'daki parkur oldukça güzel. Bütün doğaseverleri buraya bekliyoruz. Yorucu bir parkur ama ters laleleri gördüğümüz zaman bütün yorgunluğumuzu atıyoruz. Burada çok güzel doğayla karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullanan Arslan, doğanın korunması ve zarar görmemesi için ziyaretçilere görev düştüğünü anlattı.

"İlk defa ters lale gördüm"

İnşaat mühendisi Ezgi Aydın da Sivaslı olduğunu ve ilk defa geldiği Siirt'te unutulmaz anılar biriktirdiğini dile getirdi.

Her fırsatta MARKUT olarak farklı bölgeleri gezdiklerini kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, ekip olarak bu sefer de ters laleleri ve endemik bitkileri görmek istedik. İlk defa ters lale gördüm. Ters lalenin olacağını hiç düşünmemiştim. Ayrıca, doğa inanılmaz güzelmiş. Çok farklı ve bilmediğim çok sayıda bitkiyle tanıştım."

Öğretmen Şiyar Aydoğan da oldukça yüksek kesimlerde bulunan ters laleler için zorlu bir rotayı izlediklerini anlattı.

Ters lale endemik değil fakat koruma altında olan bir bitki

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fidan da Latince adı "Fritillaria imperialis" olan ters lalenin halk arasında "ağlayan gelin" olarak da bilindiğini söyledi.

Ters lalenin Türkiye'ye özgü endemik bir tür olmadığını aktaran Fidan, "Bu bitki ülkemizde koruma altında olan nadir bir bitki. Bitkinin yayılış alanına baktığımızda Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran, Azerbaycan ve daha birçok komşu ülkede varlığı biliniyor. Avrupa'da 16. yüzyıldan beri park ve bahçe bitkisi olarak kullanılıyor. Hollanda'da özellikle çiçekçilik alanında ekonomik değeri yüksek olan bir bitkidir. Bu bitkinin ülkemizde de ekonomik boyutunun ortaya çıkarılması gerekiyor." dedi.

Bitkinin Türkiye'de çok yoğun popülasyonunun bulunduğunu vurgulayan Fidan, bu türün Siirt'in yanı sıra Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis, Elazığ, Tunceli ve Kahramanmaraş bölgelerinde de bulunduğunu anlattı.

"Fritillaria" cinsinin Türkiye'de 40'tan fazla üyesi bulunduğunu bildiren Fidan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bulunan bu 40'tan fazla üyenin yarısından fazlası endemik. Yani sadece Türkiye sınırları içerisinde yayılış gösteriyorlar. 'Ağlayan gelin', gösterişli ve cezbedici bir bitki. Birçok fotoğraf sanatçısı, doğa gezgini ya da halk, bu bitkiyi görmek için farklı alanları ziyaret ediyor. Bu alanlardan biri de Şirvan bölgesi. Buradaki bitkileri koparmamak gerekiyor."

Fidan, bu bitkilerin korunması noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği halinde çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.