Bağcılar'da Suriyeli Kardeşlere Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Suriyeli Kardeşlere Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar\'da Suriyeli Kardeşlere Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar'da Suriyeli 12 yaşındaki Meryem Samou, evinde uğradığı taşlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou ise yaralandı. Olay sonrası annenin sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

14.01.2025 16:49  Güncelleme: 16:57
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BAĞCILAR'da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Olayı anlatan komşu Mehmet K., "Dün saat 17.30 civarıydı bir ses geldi ve dışarı çıktım. Bir baktım anne, elleri kanlı dışarı çıkmış bağırıyordu. Müdahale etmek için hemen koştuk. Kız çocuğu kanlar içinde salonda uzanmıştı. 6 yaşındaki çocuğun da gözünde bir darbe vardı, kafasında bir darbe vardı. Kız çocuğunun nabzına baktım, zaten ölmüştü" dedi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Güli Samou kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı. Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi. Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

'ELLERİ KANLI DIŞARI ÇIKMIŞ BAĞIRIYORDU'

Binanın yan tarafında çalışan ve anne Güli Samou'nun bağırması üzerine eve giden komşu Mehmet K., "Dün saat 17.30 civarıydı bir ses geldi ve dışarı çıktım. Bir baktım anne, elleri kanlı dışarı çıkmış bağırıyordu. Müdahale etmek için hemen koştuk. Kız çocuğu kanlar içinde salonda uzanmıştı. 6 yaşındaki çocuğun da gözünde bir darbe vardı, kafasında bir darbe vardı. Kız çocuğunun nabzına baktım, zaten ölmüştü. Diğer çocuk da titriyordu. Onun üstünü falan değiştirdik, bir su içirdik. Sonra ambulans geldi. Anne bağırınca biz gittik. Meğer anne sabah nüfusa gitmek için evden çıkıyor. Akşam 17.30'da gelince kapıyı açınca, çocukların orada olduğunu görüyor. Tabi ondan sonra çığlık atmaya başlıyor. Sonra biz de onun üzerine müdahale ettik ama ondan önce bir şey görmedik, duymadık. Benim bildiğim herhalde 3- 4 tane çocuğu varmış, kocası yok. Çocuklar küçükler zaten 6-13 yaş aralığında. Temizlik işi yapıyormuş kadın, burada tekstilde temizleme işiyle uğraşıyormuş. Benim bildiğim bu. Ben görmüyordum görsem bile tabi insan aklında tutmuyor ama ufak çocuğu görmüştüm daha önce. 6 yaşında darbe yiyen çocuğu daha önce görmüştüm" dedi.

'UFAK ÇOCUK KAPIYI AÇIYOR'

Kapıda zorlama görülmediğini belirten Mehmet K., "Ben girdiğimde zaten etraf dağınıktı, şimdi hırsızlık diyeceğim ama hırsızlıkta da bir çocuğu öldürecek kadar şey olmaz. Vahşet, başka bir şey değil. Çocuk şoktaydı, bir şey diyemiyordu. Gözü şişmişti zaten darbeyi kafasının arkasından yemişti. Annesiyle bir çocuk gitmişlerdi, kızla ufak çocuk varmış evde. Zaten olay onların başına geliyor. Anne kapıyı açınca görüyor orada. Hiçbir ses gelmedi. Biz sadece dediğim gibi 17.30 civarı annenin çığlıklarıyla dışarı çıktık. Hiç görmedik, biz içerde çalışıyoruz. Zaten olay öncesinde yapılan bir şey minimum 1,5- 2 saat önce yapılmış bir şey. Çünkü kanlar artık kurumaya başlamıştı. Anne zaten sabahtan beri evde yok. Anne 17.30 civarı geldi. Kanın donması, kızın morarması minimum 1,5-2 saat önceydi gibi tabi ondan önce de olabilir. Anne gelince ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle açmışlar, kapıda zorlama falan hiçbir şey yok. Kapı çalınıyor, ufak çocuk açıyor" şeklinde konuştu.

'KÜÇÜK ÇOCUK İYİ AMA ANNESİ DEĞİL'

Annenin 12 yıllık arkadaşı Hanife Halil, "Çok fakir kadın, eve temizliğe gidiyor geliyor. 4 çocuğu var, eşi Almanya'da. 15 yaşındaki kızı işe gitmişti. 2 çocuk evdeydi, Meryem vefat etti. Bir çocuğu da kimlik için annesiyle birlikte gitmişti. Anne gelince kapıda gördü. Kimsesi yok burada, akrabası yok. Benim burada 12 senedir komşum. 1,5 senedir burada oturuyor. 12 senedir başka mahallede oturuyordu, 12 yıldır Türkiye'de. Ben dün hastaneye gittim, küçük çocuk iyi ama annesinin kafa gitmiş göremedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Bağcılar, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Suriyeli Kardeşlere Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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