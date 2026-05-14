Bağcılar\'da Yeni Aşevi Açıldı

BAĞCILAR'da yapımı tamamlanan aşevi açılışında '81 ilde 81 Aşevi' projesi hakkında konuşan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Arkası gelecek. Senenin sonuna kadar inşallah 17 tane daha aşevini açmanın çabası içindeyiz. Aynı standartta, yapılandırılmış aşevlerini arttırmaya çalışıyoruz. 81 aşevine de birkaç yıl içinde ulaşabilmenin heyecanını taşıyoruz, gayreti içindeyiz" dedi.

Türk Kızılay'ı, Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi iş birliği ile Kızılay'ın '81 ilde 81 Aşevi' projesi kapsamında yapımı tamamlanan aşevinin açılışı yapıldı. Mahmutbey Mahallesi'nde 3 bin metrekare alanda günlük 5 bin kişiye yemek çıkarılabilecek kapasitede yapılan aşevinin açılış törenine Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yılmaz ile hayırseverler ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Ramazan ayının ilk gününden itibaren hizmet vermeye başlayan aşeviyle sadece ihtiyaç sahiplerine değil, evinde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve engellilere de sıcak yemek ulaştırıyor.

'45 TANE AŞEVİNİ İŞLETEN 158 YAŞINDA BİR İYİLİK HAREKETİYİZ'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biliyorsunuz Türkiye bir demografik dönüşümden geçiyor. Bu demografik dönüşümde artık daha uzun yaşıyoruz. Doğurganlık oranlarımız azaldığı için de maalesef toplum olarak yaşlanıyoruz. Çokça miktarda evinde tek başına yaşayan büyüğümüz var. Kapısının çalınmasını bekleyen, bir güler yüze ihtiyaç duyan, belki yemek yapacak hali kalmamış fiziksel olarak, belki de o yemek vesilesiyle o güler yüzden şifa bekleyen büyüklerimiz. İşte '81 İl 81 Aşevi' kampanyamızı geçen sene başlatırken, biz aslında zaten 45 tane aşevini o dönem itibarıyla işleten 158 yaşında bir iyilik hareketiyiz. Ama aşevlerimizi, mevcut aşevlerimizi de dönüştürerek bu kampanyaya başlattık. Aşevlerimizi, sonuçta aşevlerine baktığımız zaman yüzyıllık aşevlerimiz var bizim. Kıtlık zamanlarında ihtiyaç sahiplerine AŞ dağıtan aşevleri bunlar. Ama bugün artık öyle bir Türkiye değiliz. Bugün artık aşevlerine gelip ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek almasına gerek olan bir durumda değiliz. Zaten ihtiyaç sahiplerine devletimizin verdiği destekler var. Kızılay'ımız olarak bizim verdiğimiz destekler var. Ama onlara biz bir gıda kartı veririz, bir gıda kolisi veririz, herkes kendi yemeğini pişirir. Aşevlerinin bugün artık çok daha önemli bir fonksiyonu var. Bu aşevleri bizim gönüllülerimizle, hayırseverlerimizle, 'Evinde benim kapımı çalan yok mu?' diyerek bekleyen tek başına yaşayan yaşlılarımızın, engellilerimizin buluşacağı bir sosyal yardımlaşma ağı aslında" dedi.

'BU AŞEVLERİMİZ ARTTIKÇA AFETLERE DİRENCİMİZ DE ARTACAK'

Fatma Meriç Yılmaz, "Devletimizin afet zamanlarında Türk Kızılay'ına tanımladığı görev beslenme. Biz herhangi bir yerde küçük veya büyük bir afet olduğu zaman artık Türk Kızılay'ı olarak orada arama kurtarma yapan kahramanlarımızdan o afetten etkilenen kişilere kadar ana sorumluluğumuzu onlara yemek götürmek olarak almış durumdayız üzerimize. Dolayısıyla bu aşevlerimiz arttıkça aynı zamanda afetlere direncimiz de artacak. Aynı zamanda bir yerde yangın olduğunda, bir yerde sel olduğunda, bir yerde deprem olduğunda bu aşevlerimiz çok hızlı şekilde kapasitelerini arttıracaklar ve o sıcak yemeği çok daha hızlı bir şekilde götürebilir hale gelecekler. Türk Kızılay'ı olarak biz yapmıyoruz, bunu milletimiz yapıyor, bunu devletimizle el ele yapıyoruz. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız aşevlerinde bir protokolle aslında kendi ellerindeki listeyi de bizimle paylaşarak o listedeki ihtiyaç sahiplerine de bu aşevlerinden yemek gönderilmesini sağlıyorlar. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum: Bizim aşevi modelimizde sadece yoksullar yok. Bizim aşevi modelimizde eğer Ayşe teyzemiz, Ahmet amcamız, zengin olabilir benim için hiç önemli değil, eğer belli bir yaşın üzerindeyse ve ben onun kapısını gönüllümle çaldığım zaman onun bir halini hatırını sorabiliyorsam benim için o son derece kıymetlidir, son derece önemlidir. Burada gönüllülerimizin vurgusunu yapmam lazım. Çünkü biz aşevlerinden yemeği insanlarımızın, büyüklerimizin evine gönderirken bir görevlinin, bir çalışanın, bir şoförün eline vererek göndermiyoruz. Yanında bir üniversite öğrencimiz, yanında bir Kızılay kadın görevlimiz. O üniversite öğrencilerimiz kapıyı çaldığı zaman ben bunu çokça söylüyorum, gençlerimiz de onaylıyorlar; aslında hayatın gerçeğiyle yüzleşiyorlar. Türk milleti her zaman yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst seviyede yapabilmiş bir millet. Milletimizin bu yardımlaşma ruhu zaten bizi bugün uluslararası alanda 191 ülkenin içinde en fazla ülkeye yardım ulaştıran ulusal cemiyet senelerdir yapıyor. Çünkü bizim milletimiz sadece kendi insanını kendi büyüğünü değil, Gazze'deki bir anneyi de düşünüyor, Suriye'deki bir yetimi de düşünüyor. Bizim milletimiz 'Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir' şiarıyla büyüyor. Biz bu genetik kodlara sahip bir milletin yardım eli olmaktan son derece gururluyuz, onurluyuz ve aynı hilalin altında ben hep diyorum, buluşuyor olmaktan da son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'SENENİN SONUNA KADAR 17 TANE DAHA AŞEVİNİ AÇMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ'

Yılmaz, "Arkası gelecek. Senenin sonuna kadar inşallah 17 tane daha aşevini açmanın çabası içindeyiz. Bu aşevlerini biz şu anda 43 olan aşevlerini niye 45'ti 43 oldu? Çünkü biz bir taraftan aşevlerini dönüştürerek gidiyoruz. Bazı yerlerde daha büyük aşevlerine ihtiyacımız varsa küçük aşevinin hizmetini durdurup daha büyüğünü açıyoruz. Dolayısıyla aynı standartta, yapılandırılmış bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz. 81 aşevine de birkaç yıl içinde ulaşabilmenin heyecanını taşıyoruz, gayreti içindeyiz" diye konuştu.

'İSTANBUL' UN EN BÜYÜK AŞEVLERİNDEN BİR TANESİ'

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İstanbul'umuzun en büyük aşevlerinden bir tanesi burası oldu. Belki açılışını bugün yapıyoruz ama burası Ramazan'ın birinci günü faaliyete geçti. Burada Kaymakamlığımız, Belediye personelimiz, Kızılay'ımızın çok değerli gönüllülerinin üstün gayreti neticesinde Ramazan'ın birinci gününe yetiştirip, ihtiyaç sahibi ailelerimize; ama daha çok az önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi, evde yemek yapma durumu olmayan çok kıymetli yaşlılarımız var, annelerimiz, babalarımız var. Onlara buradan iftarlık ve sahurluk gönderdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Çok güzel bir iş yaptık, bunun devamını da getireceğiz. Bağcılar'ımızı iki yakaya ayırırsak; bu bölgeye bir tane yaptık, aşevimizin bir tanesini de Demirkapı Mahallemiz tarafına açmayı düşünüyoruz Onun da müjdesini buradan veriyorum" dedi.