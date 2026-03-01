Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
01.03.2026 08:16
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta rejim yanlısı protestocular, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı. Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

SES BOMBASI VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
Kaynak: AA

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti
