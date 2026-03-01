Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge\'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta rejim yanlısı protestocular, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı. Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.
Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.
