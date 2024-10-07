Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği Manisa\'da Gerçekleşti

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(MANİSA)- Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği'ne katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Kadına, çocuğa, hayvana kısaca tüm canlara merhamet duygusuyla yaklaşmak, laik, demokratik ve adil bir ülkede kardeşçe yaşamak için Alevi-Bektaşi kültüründeki insani değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bu önemli şenliği gelecek nesillere daha da büyüyerek aktarmak için hep birlikte çalışacağız. Bağdatlı Sultan şenliklerinin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Manisa'da Kula'ya bağlı Encekler Mahallesi'nde, Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği düzenlendi. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı İlksen Özalper, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, CHP İlçe Başkanı Kadir Girgin, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esen Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, gaziler ile binlerce vatandaş katıldı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ve Mahalle Muhtarı Tuncay Demir konuşmalarında yaşatılan kültürün önemine değindi.

"Bu toprakların güzelliklerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz"

Programda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Kültürümüzün önemli bir parçası olan Bağdatlı Sultan Alevi Kültürünü Tanıtma ve Sanat Şenliği'nde bir arada olmamızın mutluluğunu yaşıyorum. Yunus Emre, Tabduk Emre, Horasan erenlerinden Bağdatlı Sultan gibi erenlerin felsefesiyle yoğrulmuş, kadim bir kültüre sahip olan Kula'mızda bu köklü geleneği yaşatan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Manisa'nın kültürel zenginliklerini yaşatmak ve geleceğe taşımak bizim en önemli görevimiz" dedi.

"Her inanç grubunun eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyoruz"

Cem Evlerine ibadethane statüsü kazanmasının en önemli hususlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Bugün burada sadece bir şenlik düzenlemiyoruz; köklü değerlerimize, inançlarımıza ve bir arada yaşama kültürümüze sahip çıkıyoruz. Alevi-Bektaşi inancının insana ve insanlığa verdiği kıymeti hatırlıyor; bu felsefenin ışığında kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bildiğiniz gibi, göreve geldiğimiz ilk ay suda indirim yapmıştık. Bununla birlikte Cemevlerimize de ücretsiz su desteği verdik. Burada önem verdiğim en önemli husus, Manisa'da Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanmasıydı. Laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde her inanç grubunun eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyor ve bu anlayışla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz"

Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlara 'merhamet' duygusuyla yaklaşmanın vurgusunu yapan Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü desteği vermeye de devam edeceğiz. Alevi Bektaşi kültüründe hiçbir ayrım yoktur. Gelin canlar bir olalım anlayışı hakimdir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, "Yetmiş iki milleti bir nazarda gör" bu coğrafyada barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği inşa etmenin anahtarıdır. Alevi-Bektaşi inancında da bu felsefe hakimdir. Biz de bu anahtarı genç nesillere aktararak, birlik ve beraberlik içinde aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu felsefeyle ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Kadına, çocuğa, hayvana kısaca tüm canlara merhamet duygusuyla yaklaşmak, laik, demokratik ve adil bir ülkede kardeşçe yaşamak için Alevi-Bektaşi kültüründeki insani değerlere ihtiyaç duymaktayız. Bu önemli şenliği gelecek nesillere daha da büyüyerek aktarmak için hep birlikte çalışacağız. Bağdatlı Sultan şenliklerinin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Türkü dinletileri ve semah gösterileri yapıldı

Konuşmaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapılarak semah gösterisi, Salihli Türkü Dostları grubunun türkü dinletisi, mahalli sanatçı Sami Dinç'in türkü dinletisi ve türkücü Tolga Sağ'ın dinletisi yapıldı. Geçen yıllara göre yoğun katılımın olduğu şenlikte binlerce vatandaş türkülerle etkinliğin tadını çıkardı.

Başkan Zeyrek, Yağlı Pehlivan Güreşleri ve CHP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı

Ferdi Zeyrek, Kula'daki programın ardından, Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi. Başkan Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Manisa 17.Olağan Kongresi'ne katılarak, partililer ile bir araya geldi.