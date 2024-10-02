Bahçeli ve Bakırhan'dan Barış Mesajı - Son Dakika
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Bahçeli ve Bakırhan'dan Barış Mesajı

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DEM Parti lideri Bakırhan, Bahçeli'nin tokalaşmasını barış için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

02.10.2024 14:39
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(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de kendileri ile tokalaşmasını değerlendirdi. Bakırhan, "Şaşırmış olabilirsiniz, haklısınız. Olması gereken bir tabloydu. Toplumsal barışı sağlayacak her adımı destekleriz" dedi.

Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla ilgili "Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" sözleri Bakırhan'a soruldu. Bakırhan, şunları söyledi:

"Meclis çatısı altında olması gereken bir tabloydu. Siz de haklısınız. Müzakere ve diyalog zemini olmadığı için herkes şaşırmış olabilir. Meclis'in asıl görevlerinden birisi budur. Halklar bizi buraya niye seçip gönderdiler? Türkiye temel meselelerini konuşup çözüm yolları üretmek için Türkiye'nin bir toplumsal barışa ihtiyacı var yanı başımızda çatışmalar var savaşlar var nereye sıçrayacağın bilmiyoruz. Türkiye'de her zamankinden daha fazla diyalog ve müzakereye ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin gelmesi de gayet normaldi, anormal bir durum yoktu. Türkiye'de toplumsal barışı savunan, ülkeyi refaha ve huzura kavuşturacak olan her her eli tutmaya, her adımı desteklemeye zaten belirtmiştik bugün de aynısını tekrar ediyorum.

Yani sadece tokalaşmaktan yeni bir süreç çıkar mı bilmiyorum ama Türkiye'nin bir toplumsal barışa ihtiyacı olduğu konusu doğru. Bizim de Meclis'te iktidar başta olmak üzere bütün siyasi partilerle bu toplumsal barışı örecek söylem için adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum."

Sırrı Sakık: "Sayın Bahçeli burada da 'barış önemli' diyor. Bunu önemsiyoruz"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da aynı yöndeki soruya, "Grup Başkanvekili Erkan bey önemli bir ameliyet geçirmişti. Sayın Bahçeli bana ve sayın Buldan'a 'nasılsınız' diye el uzatınca biz de merhabalaştık. Bunu abartmaya gerek yok. Biz büyük mücadeleden geliyoruz müzakerelere de hazır olduğumuzu aslında parlementoda olması gereken de bu. Halk bizi buraya kavga etmeye göndermedi. Sayın Bahçeli burada da 'barış önemli' diyor. Bunu önemsiyoruz. Parlamentonun görevi de barışı da inşa etmektir. Troller bunu abarttı 'arkadan koşarak geldi' dedi. Geçmişten gelen bir hukukumuz da var, eğer yeni bir anayasadan bahsediyorsak burada bütün milletvekilinin bir uzlaşma dilini yakalaması lazım" diye konuştu.

Bahçeli ve Bakırhan\'dan Barış Mesajı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli ve Bakırhan'dan Barış Mesajı - Son Dakika

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