Bahçeşehir Koleji\'nden öğrencilere sanal asistan desteği

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BAHÇEŞEHİR Koleji, sanal eğitim asistanı uygulamasını içeren 'Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence' (BKAi) projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Böylece, BKAi platformu ile öğrencilerin öğrenmeden, mentorluğa, projeden, uluslararası okullara kabul sürecine kadar eğitimle ilgili her ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Bahçeşehir Koleji, etkileşimli ders materyalleri, simülasyonlar, etüt, ödev ve görüntülü video konferans ile desteklenmiş Metodbox platformunu 2017 yılında kuruldu. Geçtiğimiz yıl ise bu sisteme yapay zeka destekli asistan özelliği eklendi. Metodbox'la kişiselleştirilmiş eğitim konusunda yapay zeka yatırımlarını artırarak 'Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence' (BKAi) projesine imza atıldı. Yapay zeka desteğiyle, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunan BKAi, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ konuşma yaparken, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ile BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç yeni platformun üretim sürecini ve özelliklerini basın mensuplarına anlattı.

YÜCEL: BİZİ 22 YIL ÖNCE BAŞLATTIĞIMIZ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR BUGÜNLERE TAŞIDI

Yapay zekanın her alana girdiğini aktaran Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Ben dershanecilikten gelen bir eğitimci olarak, Bahçeşehir Koleji'ni kurduğumda veya bir okul kurulmaya karar verildiği zaman nasıl kurulacağını herkese anlatmıştım. Bizim Türkiye'deki öğrencilerimiz hangi haklara sahipse, Batı'da böyledir veya tersi Batı'daki yani gelişmiş ülkelerdeki öğrenciler neleri hak ediyorsa bizim çocuklarımızda bunu hak ediyor, etmeli. Bu vizyon doğrultusunda yola başladık. Kuruluşumuzdan bu yana, eğitimde teknolojinin kullanımına büyük önem verdik. Biz eğitimde teknolojinin kullanımını 22 yıl önce köyümde denedik. O zaman bir ilkokul yapıp devlete bağışladık. Sonra o okulda biz uzaktan eğitim yaptık. 22 yıl önce başlattığımız bu teknoloji yatırımları ve yenilikçi yaklaşımlar bizi bugünlere taşıdı. Biz yapay zeka diyoruz ama artık bunu okul sisteminin içinde bizim de kullanmamız lazım. Okulun içinde kullanmadıktan sonra bunu dışarda anlatmamızın hiçbir kıymeti yok" ifadelerini kullandı.

DAĞ: BU PROJE EĞİTİMDE UYGULAMAYA DÖNEN İLK VE TEK ÖRNEK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Projeyle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise "Bu proje, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da kendi alanında, özellikle eğitimde uygulamaya dönen ilk ve tek örneklerden biri olma özelliğini taşıyor. Bugünü vizyonumuza miras bırakacağımız önemli bir gün olarak görüyorum ve sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yapay zeka, bu yüzyılın başlarından itibaren konuşulmaya başlayan ve öncelikle akademik dünya ve endüstride kullanılmaya başlayan bir süreçti. Özellikle son yıllarda bu süreç katlanarak ve ivmesi artarak devam ediyor. Bu durum hepimizi şaşırtmaya devam ediyor ve açıkçası potansiyelini tam anlamıyla tahmin etmek şu anda mümkün değil. Bilim ve teknoloji son 50 yılda aslında birçok süreci değiştirdi. Toplumsal ilişkilerimizi, üretim şekillerimizi ve temelinde eğitim olan pek çok süreci değiştirmeye dönüştürmeye başladı. Burada mutlaka hepimizin bildiği bir araştırmayı hatırlatmak istiyorum. Çünkü yapay zekanın etkisiyle çok daha etkileyici hale geldi. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılına dair mesleklerle ilgili bir araştırması var. 2030'da bugün olan mesleklerin yüzde 20'sinin büyüyerek, gelişerek devam edeceğini öngörüyor. Bunun içerisinde eğitim ve sağlık var. Aslında insan insan işler var. Yüzde 10'unun küçüleceği ama yüzde 70 gibi bir oranın ise ya tamamen ortadan kalkacağı ya da değişerek, dönüşerek varlığını sürdüreceğini gösteriyor. Bu da aslında daha çarpıcı bir sayıya denk geliyor. Şu an var olan 83 milyon mesleğin ortadan kalkması öngörülüyor" dedi.

ASLAN: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN GERİSİNDE KALMAMAK ADINA YENİ BİR PLATFORM GELİŞTİRDİK

Proje hakkında bilgi veren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bilim ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediğini belirterek, "Biz de kurum olarak bu teknolojik değişim ve dönüşümün gerisinde kalmamak adına, çağı yakalamak için yeni bir platform geliştirdik. Aslında bu platformun çalışmalarına 2017 yılında başlamıştık. Kişiye özgü öğrenme modelini temele alan, öğrencinin öğrenme hızı ve düzeyine göre şekillendirilen bir platformdan bahsediyoruz. Son iki yıldır ise, bu platformu 'BKAi' asistanıyla adıyla geliştirerek içeriğini güçlendirdik ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş bir asistanla öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine destek oluyoruz" diye belirtti.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Amacımız, öğrencilerin ekran karşısına geçip öğretmenlerinden, okullarından ya da zamanlarından bağımsız olarak istedikleri soruları sormalarını sağlamak. Örneğin, okulda veya herhangi bir yerde çözemediği bir sorusu varsa, öğrenciler bu soruyu sisteme yükleyip, asistanın cevaplamasını sağlayabiliyorlar. Ayrıca, öğrenciler sınavlara girdiklerinde eksi oldukları konuları tespit edebiliyor. Bu konularla ilgili olarak, detaylı bilgi almak istediklerinde, asistan onaylı eğitim içerikleriyle, konu anlatım videoları ve soru çözüm videoları gibi içerikleri filtreleyerek öğrencilere sunuyor. Elbette öğretmenlerimiz bazen tedirgin olabiliyor, "Yapay zeka hayatımıza girdiğinde öğretmene gerek kalacak mı? İşlerimiz azalacak mı?" diye düşünebiliyorlar. Ancak kesinlikle hayır. Yapay zeka bu kadar hızla gelişirken, öğretmenlerimizin de bu gelişmeleri takip etmeleri, sistemi ve yapay zekayı etkili kullanmaları, onları bir adım öne çıkaracaktır."

DİLMEÇ: ÖĞRENCİLERİMİZE DİĞER PLATFORMLARDAN GÜVENLİ ERİŞİM ALTYAPILARI SUNDUK

BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ise Bahçeşehir Koleji ile şu ana kadar yapılan projelerden bahsederek "2019 yılında topladığımız verileri analiz ederek, öğrendiklerimizi Metodbox ana omurgası üzerine yerleştirdik. Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimiz için Metodbox'ı, ilkokul ve okul öncesi öğrencilerimiz için ise Metodbox junior olarak ifade ettik. 2020 yılında öğrencilerimize diğer platformlardan güvenli erişim altyapıları sunduk. 2021 yılında geliştirdiğimiz eğitim platformumuzla, video konferans aracılığıyla uzaktan eğitim hizmetine devam ettik. 2022 yılında Metodbox artırılmış gerçeklik uygulamalarımızı devreye alarak öğrencilerimize üç boyutlu, deneyimsel öğrenme fırsatları sunduk. 2023 yılında rehberlik uygulamalarımızı geliştirerek, bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve yönetilmesini sağladık. 2024 yılında ise yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümlerimizi devreye aldık" ifadelerini kullandı.