Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde düzenlenen 'TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'da katıldı.

'DÜNYANIN 16'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ OLMAYI BAŞARDIK'

Programda konuşan Bakan Bolat, "Programın adı 'Genç Yönetici Okulu'. Sizinle bir bakan olarak değil, bir büyüğünüz olarak konuşacağım. Yorumlarımı ve tecrübelerimi aktaracağım. O yüzden siyasi bir konuşma yapmayacağım. Türkiyemizde girişimcilik konusunda çok iyi bir ortam var. Niye? Çünkü Allah'a çok şükür ülkemiz, dünyadaki ülkelerin çoğundan daha iyi durumda. Son 23 sene hep olumlu büyüme kaydetmiş. Yıllık ortalama yüzde 5.4 büyümüşüz. Çok büyük badireler geçirdik. Hepsinin üstesinden gelmişiz. 2008-2009 dünya krizi, 2020 Covid krizi, 2010'lu yıllarda darbe teşebbüsleri, 2021'de yüksek enflasyon krizi, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve gıda krizleri, 2023'te tarihin en yıkıcı iki deprem felaketi. Son bir buçuk yılda da ticaret savaşları, İran-İsrail savaşı, Hindistan-Pakistan savaşı, Amerika-İsrail ve İran arasındaki körfez savaşı. Kaotik dönemlerdeyiz. Bu dönemde istikrarı koruyabilen, ekonomisi güçlü olan ve toplumsal huzuru sağlayan ülkeler hızla yükselirler ve parlarlar. Herkes orayı adres görmek ister. Şöyle bir gerçek var; yaşadığımız toplumda bizim ekonomik gelişmemizin sonucu olarak 1.6 trilyon dolar ile dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olmayı başardık 23 yılda. 2002'de 21'inciydik. 400 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamına ulaştık. Yaklaşık 8 katlık bir artış oldu bu. Bunun yanında 19.5 milyon istihdamdan 32.5 milyon istihdama yükseldik" dedi.

'ELDE ETMEK İÇİN EMEK GEREKİYOR'

Bolat, "Gençler okuyor, iyi eğitim almak istiyor, arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor. Okul biter bitmez de iş sahibi olmak istiyor ve iyi bir işi olsun istiyor. Her şeyin iyisine layık gençlerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız ama bazı şeyleri elde etmek için emek gerekiyor, alın teri gerekiyor, çalışmak gerekiyor, doğru yollardan yürümek gerekiyor. Bu anlamda benim en büyük tavsiyem; üniversitelerde, kulüplerde, gençlik kulüplerinde çalışın, tecrübe sahibi olun. O size koordinasyon, organizasyon gibi yetenekler kazandıracak, networking yeteneği kazandıracak. İnsan tanıyacaksınız; iyiler, kötüler gibi birçok tecrübeniz olacak. İleri gitmeniz için, sizi beğenmeleri, istemeleri için sizin bir şeylerle var olmanız, değerleriniz olması lazım. Bunlar; güçlü bir eğitim, yabancı dil bilgileri ve varsa geçmişte staj vesaire tecrübeler, ilk yaptığınız işler, dünyayla alakalı bilginiz, dijitalleşmeye olan vukufiyetiniz ve dünyanın gittiği dijital ekonomi, yeşil ekonomi, üretim ekonomisi konularındaki bilgileriniz hep değer ifade edecek" dedi.

'TOPLAM MİLLİ GELİRİMİZ 238 MİLYAR DOLARDAN 1.6 TRİLYON DOLARA ÇIKTI'

Bolat, "Türkiye'nin kişi başına milli geliri 1990'da 3 bin dolardı, 2002 sonunda biz iktidara geldiğimizde 3 bin 600 dolardı. Nerede? 12 yıl boşa gitmiş. Şimdi kaç? 18 bin 40 dolar. Aynı dönem, 2002 sonu ile 2025 sonu arasında, 23 yılda 18 bin 40 dolar. Bu nasıl oldu? İstikrarlı bir yönetim, ekonomide istikrar, gelişme, doğru politikalar ve tedbirlerle oldu. Nüfus 20 milyondan fazla arttı. 65 milyondan 86 milyona çıktı. Bu dönemde nüfus artmasına rağmen kişi başına milli gelir 18 bin dolara çıkabildi. 90'lı yıllarda 10 yılda bir gram ilerleme olmazken, 2002'den sonra toplam milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara çıktı. Altı kat artış oldu. İhracat sekiz kat arttı. Mal ve hizmet ihracatı 50 milyar dolardan şimdi 396 milyar dolara çıktı. Neyi söylemeye çalışıyorum? Burada sizler için eğitim, bütün üniversiteler modernleşti; laboratuvarlar, derslikler, amfiler, yerleşkeler. Anadolu'daki üniversiteler muhteşem" dedi.

'İŞ HAYATINDA GÜVEN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Bolat, "İş hayatında güven çok önemlidir. Siyasette de güven çok önemlidir. Toplumsal hayatta ve aile hayatında da güven çok önemlidir. Kim evlilik yaparken sözüne güvenilmeyen birisiyle evlilik yapar, yapmak ister mi? Kimse istemez. Kim, ticaret yapmak isterken güvenilmeyen, borcuna sadık olmayan, dolandırıcılık yapan bir kişiyle çalışmak ister? İstemez. Siyasette aldatan, yolsuzluk yapan, verdiği sözleri tutmayan, halka tepeden bakan, kibirli birisine güvenir misiniz? Arkasından gider misiniz? Gitmezsiniz. Onun için hayatın her aşamasında buna da çok çok dikkat etmek lazım" dedi.