Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor

Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor
09.05.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gençlere çalışmanın ve tecrübe edinmenin önemini vurguladı.

İSTANBUL'da düzenlenen 'TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gençler okuyor, iyi eğitim almak istiyor, arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor. Okul biter bitmez de iş sahibi olmak istiyor ve iyi bir işi olsun istiyor. Her şeyin iyisine layık gençlerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız ama bazı şeyleri elde etmek için emek gerekiyor, alın teri gerekiyor, çalışmak gerekiyor, doğru yollardan yürümek gerekiyor. Bu anlamda benim en büyük tavsiyem; üniversitelerde, kulüplerde, gençlik kulüplerinde çalışın, tecrübe sahibi olun" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde düzenlenen 'TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'da katıldı.

'DÜNYANIN 16'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ OLMAYI BAŞARDIK'

Programda konuşan Bakan Bolat, "Programın adı 'Genç Yönetici Okulu'. Sizinle bir bakan olarak değil, bir büyüğünüz olarak konuşacağım. Yorumlarımı ve tecrübelerimi aktaracağım. O yüzden siyasi bir konuşma yapmayacağım. Türkiyemizde girişimcilik konusunda çok iyi bir ortam var. Niye? Çünkü Allah'a çok şükür ülkemiz, dünyadaki ülkelerin çoğundan daha iyi durumda. Son 23 sene hep olumlu büyüme kaydetmiş. Yıllık ortalama yüzde 5.4 büyümüşüz. Çok büyük badireler geçirdik. Hepsinin üstesinden gelmişiz. 2008-2009 dünya krizi, 2020 Covid krizi, 2010'lu yıllarda darbe teşebbüsleri, 2021'de yüksek enflasyon krizi, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve gıda krizleri, 2023'te tarihin en yıkıcı iki deprem felaketi. Son bir buçuk yılda da ticaret savaşları, İran-İsrail savaşı, Hindistan-Pakistan savaşı, Amerika-İsrail ve İran arasındaki körfez savaşı. Kaotik dönemlerdeyiz. Bu dönemde istikrarı koruyabilen, ekonomisi güçlü olan ve toplumsal huzuru sağlayan ülkeler hızla yükselirler ve parlarlar. Herkes orayı adres görmek ister. Şöyle bir gerçek var; yaşadığımız toplumda bizim ekonomik gelişmemizin sonucu olarak 1.6 trilyon dolar ile dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olmayı başardık 23 yılda. 2002'de 21'inciydik. 400 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı rakamına ulaştık. Yaklaşık 8 katlık bir artış oldu bu. Bunun yanında 19.5 milyon istihdamdan 32.5 milyon istihdama yükseldik" dedi.

'ELDE ETMEK İÇİN EMEK GEREKİYOR'

Bolat, "Gençler okuyor, iyi eğitim almak istiyor, arkadaşlarıyla sosyalleşmek istiyor. Okul biter bitmez de iş sahibi olmak istiyor ve iyi bir işi olsun istiyor. Her şeyin iyisine layık gençlerimiz, insanlarımız, vatandaşlarımız ama bazı şeyleri elde etmek için emek gerekiyor, alın teri gerekiyor, çalışmak gerekiyor, doğru yollardan yürümek gerekiyor. Bu anlamda benim en büyük tavsiyem; üniversitelerde, kulüplerde, gençlik kulüplerinde çalışın, tecrübe sahibi olun. O size koordinasyon, organizasyon gibi yetenekler kazandıracak, networking yeteneği kazandıracak. İnsan tanıyacaksınız; iyiler, kötüler gibi birçok tecrübeniz olacak. İleri gitmeniz için, sizi beğenmeleri, istemeleri için sizin bir şeylerle var olmanız, değerleriniz olması lazım. Bunlar; güçlü bir eğitim, yabancı dil bilgileri ve varsa geçmişte staj vesaire tecrübeler, ilk yaptığınız işler, dünyayla alakalı bilginiz, dijitalleşmeye olan vukufiyetiniz ve dünyanın gittiği dijital ekonomi, yeşil ekonomi, üretim ekonomisi konularındaki bilgileriniz hep değer ifade edecek" dedi.

'TOPLAM MİLLİ GELİRİMİZ 238 MİLYAR DOLARDAN 1.6 TRİLYON DOLARA ÇIKTI'

Bolat, "Türkiye'nin kişi başına milli geliri 1990'da 3 bin dolardı, 2002 sonunda biz iktidara geldiğimizde 3 bin 600 dolardı. Nerede? 12 yıl boşa gitmiş. Şimdi kaç? 18 bin 40 dolar. Aynı dönem, 2002 sonu ile 2025 sonu arasında, 23 yılda 18 bin 40 dolar. Bu nasıl oldu? İstikrarlı bir yönetim, ekonomide istikrar, gelişme, doğru politikalar ve tedbirlerle oldu. Nüfus 20 milyondan fazla arttı. 65 milyondan 86 milyona çıktı. Bu dönemde nüfus artmasına rağmen kişi başına milli gelir 18 bin dolara çıkabildi. 90'lı yıllarda 10 yılda bir gram ilerleme olmazken, 2002'den sonra toplam milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara çıktı. Altı kat artış oldu. İhracat sekiz kat arttı. Mal ve hizmet ihracatı 50 milyar dolardan şimdi 396 milyar dolara çıktı. Neyi söylemeye çalışıyorum? Burada sizler için eğitim, bütün üniversiteler modernleşti; laboratuvarlar, derslikler, amfiler, yerleşkeler. Anadolu'daki üniversiteler muhteşem" dedi.

'İŞ HAYATINDA GÜVEN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Bolat, "İş hayatında güven çok önemlidir. Siyasette de güven çok önemlidir. Toplumsal hayatta ve aile hayatında da güven çok önemlidir. Kim evlilik yaparken sözüne güvenilmeyen birisiyle evlilik yapar, yapmak ister mi? Kimse istemez. Kim, ticaret yapmak isterken güvenilmeyen, borcuna sadık olmayan, dolandırıcılık yapan bir kişiyle çalışmak ister? İstemez. Siyasette aldatan, yolsuzluk yapan, verdiği sözleri tutmayan, halka tepeden bakan, kibirli birisine güvenir misiniz? Arkasından gider misiniz? Gitmezsiniz. Onun için hayatın her aşamasında buna da çok çok dikkat etmek lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

18:46
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Gençler İçin Emek Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.