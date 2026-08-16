Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarihi Dönemeç

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'daki temasları kapsamında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin verdiği mesajında, "Tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacağız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet millet açısından fayda var" ifadelerini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Partililerin katılımıyla yapılan basın açıklamasında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşama geçildiğini aktaran Bakan Çiftçi, dört önemli başlığa dikkat çekerek, "Bugün Diyarbakır'dayız. Malumlarınız son dönemde Türkiye'miz, ülkemiz artık "Terörsüz Türkiye" sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak, süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye. İki, teyit. Üç, denetim. Dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte, "Terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ SADECE SİYASİLERİN YÖNETMESİ GEREKEN BİR SÜREÇ DEĞİL"

Erzurum'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurum spor FK maçını izleyeceğini belirten Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün de burada bulunmamızın bir sebebi, bugün malum Diyarbakır-Erzurum spor maçı var. İnşallah güzel bir maç olacak. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz. İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse "Terörsüz Türkiye" sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz. Onun için de bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Üniversitelere de görev düşüyor. Vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacağız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet millet açısından fayda var."

"BURADA ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİNE YAPILAN BİR OPERASYON VAR"

Konuşmasında "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çiftçi, AK Parti iktidarları döneminde hiçbir cemaat veya muhafazakar kesime yönelik operasyonların yapılmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş, çıkar örgütlü suç şebekesine de örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptık. Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada, alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada örgüt üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok."

"ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİNİN KULLANDIĞI BLOOPER DİYE BİR UYGULAMA VAR"

Bakan Çiftçi, "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" yöneticilerinin haberleşme amacıyla kullandığı gizli bir uygulamanın olduğunun bilgisini paylaşarak, "Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bylock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blooper diye bir uygulama var. Üst kademe üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor"

"2003 YILINDA MESCİT OLARAK KULLANILAN YERE MESCİT DİYEMİYORLAR"

Bakan Çiftçi, kaymakamlık yaptığı döneminde Alihan Kuriş'in yönettiği Süleymancılara ait bir yurtta yaptığı incelemeye ilişkin anısını paylaşarak, şöyle konuştu:

"Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon Euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. Bakınız ben 30 yıl İçişleri Bakanlığı teşkilatının içindeyim. Kaymakam olarak, vali olarak, Meclis'te görev yaptım. Mesela 2003 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamdım. Bu, Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütünün o dönemlerde bir yurduna gittik denetleme maksadıyla. İlçe kaymakamı olarak ben gidiyorum. İlçe jandarma, ilçe emniyet, mal müdürü, yazış işleri müdüründen müteşekkil bir komisyonumuz vardı. Binayı dolaşıyoruz. Yurt, öğrenci yurdu olarak kullanılan binayı dolaşıyoruz. Bir salonun önüne geldik katları dolaşırken. Diğer yerlerinde hepsinde mutlaka bir tabela var, ne maksatla kullanıldığını gösteren tabelalar var. Böyle büyük bir salon, genişçe bir salon. Herhangi bir şey yok. Belli ki orası mescit olarak kullanılıyor. Ben yurdun sorumlusuna veya müdürüne sordum, "Burası ne?" diye. "Çok amaçlı salon." dediler. Yani düşünün 2003 yılında mescit olarak kullanılan yere mescit diyemiyorlar. Çok amaçlı salon diyorlardı."

"AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE BÜTÜN DİNİ CEMAATLERE YÖNELİK BİR ÖZGÜRLÜK ORTAMI OLUŞTU"

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber bütün dini cemaatlere yönelik bir özgürlük ortamı oluştuğunu dile getiren Bakan Çiftçi, "Rahat rahat faaliyetlerini yürütebildiler. Ama bugün gelinen noktada, Süleymancılar diyelim veya Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü kesinlikle işi farklı bir noktaya götürdüler. Burada örgütün mali kaynaklarına, finansman kaynaklarına yönelik olarak yapılan bir operasyon var" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, bölgede önemli bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek, "Bu sürecin devamı noktasında da herkese görev düşüyor. Bizler de sahada çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürüyoruz. Tabii buraya biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve pek çok tesisi kazandırmaya devam ediyoruz. Önceki dönemki bakanımız da yine yatırımlarını burada bölgeye yaptı. Biz de devam ediyoruz" dedi.

"BİZ SPORUN BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Gençlerin başta kötü alışkanlıklar olmak üzere uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor tesislerine yatırım yaptıklarını aktaran Bakan Bak, "Türkiye gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşıyor. Burada da yaşadığımız süreçlerde yine önemli husus biz gençlere, ailelere şunu söylüyoruz: Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spor öğrensinler, sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın. Süper Lig başlıyor. 2026-27 sezonu başlayacak. Amedspor ile Erzurumspor arasında Süper Lig'in müsabakası var. Amedspor Süper Lig'e çıktı. Türkiye futbol sezonu da başlamış oluyor. Sayın Bakanımız ve Futbol Federasyonu Başkanı bu maçı beraber izleyeceğiz. Biz sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sporun kitleleri birleştirdiğine, sporun ortak değerlere destek verdiğine, sporun tribünlerde çok heyecanlı, coşkulu olduğuna. Biz millet olarak milli takımlarımızın başarılarından büyük gurur duyuyoruz. Dolayısıyla sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Herkese görev düşüyor. Önemli olan bu ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi. Biz tabii bu sporu etkin bir şekilde kullanıyoruz" diye konuştu.