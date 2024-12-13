Bakan Fidan ve Blinken Gazze'de Ateşkes Üzerinde Mutabık Kaldı - Son Dakika
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Bakan Fidan ve Blinken Gazze'de Ateşkes Üzerinde Mutabık Kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Fidan, Suriye'deki istikrar ve ortak güvenlik endişeleri üzerinde de durduklarını ifade etti. İki Bakan, görüşmelerde ikili konular ve bölgedeki çatışmaların çözümü için yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

13.12.2024 12:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık." dedi.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'daki görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Fidan, Blinken'ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mevkidaşının dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Bugün de sabahtan itibaren Blinken ile yoğun bir görüşme içinde olduklarını vurgulayan Fidan, görüşmedeki iki önemli acil gündem maddesinin Suriye ile Gazze olduğunu söyledi.

Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına işaret etti.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine değinen Fidan, "(Blinken'la görüşme) Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk." ifadelerini kullandı.

ABD'li mevkidaşı ile Gazze meselesini de ele aldıklarını belirten Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık." diye konuştu.

Fidan bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisi başta olmak üzere ikili konuların da gündeme alındığını aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın muhtemelen son Ankara ziyaretini yaptığını belirterek, yoğun tempo için teşekkür ettiği ABD'li mevkidaşına bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan ve Blinken Gazze'de Ateşkes Üzerinde Mutabık Kaldı - Son Dakika

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