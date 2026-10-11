Bakan Göktaş Ankara’da ilk Nefes Merkezi’ni açtı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde basın mensupları ve sanal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, burada engelli bireylerin ailelerine kısa süreli bakım desteği sunan 'Nefes Merkezi'nin açılışını da yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensupları ve sanal medya içerik üreticileriyle birlikte merkezi gezerek, burada kalan engelli bireylerle sohbet etti. Program kapsamında İyilik Var standını da ziyaret eden Göktaş, platforma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra iş ve meşguliyet birimindeki el sanatları atölyelerini gezen Göktaş, engelli bireylerle sohbet ederek yaptıkları ürünleri inceledi. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Ankara'nın ilk Nefes Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Burada engelli ailelerimizin, özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde 30 güne kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik" dedi.

'81 İLİMİZE YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Merkezin 24 kişilik kapasiteye sahip olduğunu bildiren Bakan Göktaş, kadın ve erkekler için ayrı birimler oluşturulduğunu ifade ederek, "Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık. Bir ay içerisinde peyderpey Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Özellikle engelli ailelerimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi ameliyat olduğunda, şehir dışına çıktığında veya başına bir şey geldiğinde çocuğumu kısa süreliğine nereye bırakabilirim derken tam da bu ihtiyaca cevap veren bir merkezin Ankara'nın merkezinde de açmış bulunuyoruz" diye konuştu.

'SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER YÜRÜTÜLÜYOR'

Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 779 engelli bireye hizmet verdiğini belirten Bakan Göktaş, 73 müstakil villadan oluşan yerleşkede rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yürütüldüğünü söyledi. Merkezde engelli bireylerin tasarım ve ahşap atölyelerinde çalışmalar yaptığını, sportif faaliyetlerle desteklendiğini aktaran Bakan Göktaş, 53 lisanslı engelli sporcunun bulunduğunu bildirdi. Engelli bireyleri kültür, sanat, tarım ve spora yönlendirmeye önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, merkezin rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri de kapsayan bütünleşik bir anlayışla hizmet sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli bireylere yönelik birçok adım atıldığını belirten Göktaş, evde bakım yardımından engelli aylığına, gündüzlü hizmetlerden yatılı kuruluşlara kadar pek çok hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını ifade etti.

'ONLAR DEVLETİMİZİN EMANETİ'

Merkezde kalan engelli bireylere tamamen ücretsiz hizmet sunulduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız, devletimizin emaneti. Ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabileceği merkezler var. Dolayısıyla Nefes Merkezi aslında engelli ailelerimizin de ihtiyaçlarına cevap veren çok kıymetli bir hizmet oldu. Eser ve hizmet siyasetimizin yanı sıra özellikle ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. Büyük Türkiye ailemizde de her bir ferdimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun da bir eseri" dedi.

'İYİLİKLERİ GÖRÜNÜR KILMAMIZ ARTIK ELZEM'

Bakan Göktaş, İyilik Var Platformu'nu da tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını belirterek, platformla hayırseverliği daha görünür kılmayı ve iyiliği ülke geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Türk milletinin dayanışmayı seven ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir anlayışa sahip olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Ancak kötülüğün bu kadar yaygın olduğu bir ortamda iyilikleri de görünür kılmamız artık elzem" diye konuştu. Platform aracılığıyla vatandaşların devlet güvencesi altında gönüllü olarak e-devlet üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirten Bakan Göktaş, gönüllülerin yeteneklerini engelli bireylere, yaşlılara ve çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde değerlendirebileceklerini kaydetti. Bakan Göktaş, tüm vatandaşları gönüllü olmaya ve İyilik Var Platformu'na kayıt yaptırmaya davet etti.