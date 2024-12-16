Türkiye-Bahreyn Ticaret Hedeflerini Yükseltiyor - Son Dakika
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Türkiye-Bahreyn Ticaret Hedeflerini Yükseltiyor

Türkiye-Bahreyn Ticaret Hedeflerini Yükseltiyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı Bahreyn Milli Günü resepsiyonunda, "2023 yılında, 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimiz aslında iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığına inanıyoruz.

16.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı Bahreyn Milli Günü resepsiyonunda, "2023 yılında, 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimiz aslında iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bahreyn Milli Gün Resepsiyonu Ankara'da Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahreyn Krallığı Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Göktaş, Bahreyn Milli Günü vesilesiyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında tarihi ve kültürel bağlardan gelen ilişkilerin son dönemde daha da geliştiğini şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Artarak devam eden üst düzey ziyaretlerin ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Ortak bir siyasi irade doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle ticari, askeri, sağlık konularında olmak üzere pek çok alanda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında, 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin aslında iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli de yeterince yansıtmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

'KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ ADIMLARINI TAKİP EDİYORUZ'

Turizm konusundaki iki ülkenin iş birliğinin son yıllarda eriştiği düzeyden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bahreyn vatandaşlarının son iki yılda seyahat için en çok Türkiye'yi tercih etmeleri bizler için oldukça önemli bir gelişmedir. Yakın, orta ve uzun vadede bu ilişkiyi de her alanda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bahreyn Milli Günü, yalnızca Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın tahta çıkışının 25'inci yılını kutlamak için değil, aynı zamanda yıllar içinde elde edilen ilerlemeleri tebrik etmek için de önemli bir vesiledir. Majesteleri Kral Hamad bin Isa Al Khalifa'nın önderliğinde ve Bahreyn hükümetinin vizyonuyla, ülkeniz ilham verici bir örnek olmaya devam etmektedir. Bahreyn'in ilerlemesinin en dikkat çekici noktası ise vizyon 2030'da oluşturulan yeni stratejidir. Bu kalkınma planıyla adalet, rekabet ve sürdürebilirlik değerlerini merkezine alarak Bahreyn halkı için daha parlak bir gelecek hedeflenmektedir. Türkiye olarak bu vizyon doğrultusunda özellikle kadınların güçlendirilmesi ve aile refahı gibi bakanlığımızın öncelikle çalışma alanlarıyla örtüşen konularda da atılan adımları ilgiyle takip ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Bahreyn'in aileyi güçlendirme konusundaki vurgusunun, hassasiyetleri derinden yansıttığını vurgulayarak, "Aile her toplumun temel taşı, güçlü, merhametli ve dayanıklı topluluklar inşa etmede hayati bir rol oynuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak önceliklerimizin birbirleriyle örtüştüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortak önceliklerin, Türkiye ve Bahreyn arasında güçlü bağların daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Marzooq, Bahreyn Milli Gün kutlama pastasını kesti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Bahreyn, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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