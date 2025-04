Bakan Göktaş, "Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek, öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik ve hedefimiz, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmek. Gerek ulusal gerekse uluslararası tüm platformlarda çocukların üstün yararını gözeten politikaların savunucusu olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı"nın açılış programında yaptığı konuşmada, çocukların sesine kulak vermek, fikirlerine değer vermek ve onları dinlemek için bir arada olduklarını belirtti.

Göktaş, en değerli hazine olan çocukların, karar alma süreçlerinde aktif olması noktasında çalıştayın önemli bir adım olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " 23 Nisan'ın, siz çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir" sözlerini anımsatan Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve ülkenin bağımsızlığı için canını feda eden şehitleri rahmetle yad etti, gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

Bakan Göktaş, "Bu inançla sizlerin daha güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizler için çok çok önemli ve çok kıymetli. Haklarınızı korumak ve hayallerinizi desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Çocuk Hakları Komitelerinin, gençlerin enerjisiyle büyüdüğünü söyleyen Göktaş, "Bugün, sizlerin fikirleriyle yeniden şekillenecek. Sunacağınız katkılarla daha güçlü, daha kapsayıcı bir yapıya dönüşecek. Burada ortaya koyacağınız öneriler, çocuk politikalarımızın gelişmesine katkı sağlayacak. Yani sizlerin fikirleri, bizlerin politikalarına da aynı zamanda yön verecek. Ayrıca, çocukların daha etkin şekilde temsil edilmesine de zemin hazırlayacak. Çünkü biz biliyoruz ki çocukların katılımı olmadan çocuk hakları tam anlamıyla korunamaz. Bu inançla, çocuklarımızı her konuda güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, "Çocuklar geleceğimizdir" derken, onların bugünün ortakları olduğunu unutmamak gerektiğini dile getirdi.

Her bir karara çocukların gözünden bakmanın Türkiye'nin geleceği için şart olduğunu kaydeden Göktaş, bu nedenle çocuk hakları komitelerini güçlendirmenin öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

"Vizyonumuz her çocuğun haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmek"

Çalıştayda görev alan çocukların sadece kendi haklarını savunmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun daha adil ve kapsayıcı bir yer haline gelmesi için bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Göktaş, "Bu anlamda bakanlık olarak vizyonumuz, her çocuğun kendini değerli hissettiği ve haklarına tam erişebildiği bir Türkiye inşa etmek. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımız, bu hedefi geliştirme konusunda aslında bizlere kapsayıcı bir yol haritası sunuyor. Eylem Planıyla, koruyucu ve önleyici hizmetler, çocuk hakları ve katılımı, bakım hizmetleri, dijital mecraların çocuklar üzerindeki etkileri gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.

Göktaş, hiç şüphesiz çocukların gelişiminde en etkili yapının sağlıklı ve güçlü aileler olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden çocukların haklarını korurken, aileyi güçlendirmek ve desteklemek öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik ve hedefimiz, çocukların güvenle büyüyüp, aidiyet hissiyle kök salacağı bir toplum inşa etmek. Gerek ulusal gerekse uluslararası tüm platformlarda çocukların üstün yararını gözeten politikaların savunucusu olmayı sürdüreceğiz." sözlerini sarf etti.

"Dünyadaki çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı vicdanı harekete geçirme çağrısı"

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanmadan çok önce, çocuk haklarına dair vicdani sorumluluk taşıyan bir medeniyetin mirasçıları olduklarını dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihin her döneminde çocuğu koruyan, ona değer veren ve onun iyiliğini gözeten bir anlayışı yaşatan kültürden geliyoruz. Yarın kutlayacağımız ve dünyanın tüm çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bunun en önemli göstergelerindendir. Fakat ne yazık ki 18 aydır binlerce çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in zulüm ve saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocuklar, bırakın bayramı, en temel hakları olan yaşama, eğitim ve güven içinde büyüme hakkından mahrum bırakılıyor. Bugün sadece Gazze'de değil, dünyanın pek çok yerinde çocuklar, yaşanan çatışma ve şiddetin en savunmasız ve en masum mağdurlarıdır. Bugünkü çalıştay aynı zamanda, bütün dünyadaki çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı ortak vicdanı harekete geçirme çağrısıdır. ve bu çağrı, burada ortak bir irade ortaya koyan siz kıymetli çocuklarımızın kararlılığıyla bütün dünyaya umut olacaktır. Biz her zaman çocuklarla bir dünyanın, daha adil, daha renkli ve daha güzel olacağına inanıyoruz. Bunun için destekleriyle yanımızda olan UNICEF'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çalıştayımızın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

Kendisinin de genç yaşlarda sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldığını belirten Göktaş, "Topluma faydalı olmanın, bir amaç uğruna çalışmanın ve birlikte üretmenin ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bugün sahip olduğum bakış açısında, o yıllarda yaşadığım tecrübeler aslında çok önemli. Sizlerin de aynı heyecanla, sorumluluk bilinciyle ve kararlılıkla yol alacağınıza inanıyorum. Siz ne kadar güçlü ve özgüvenli olursanız, biz de o kadar umut dolu, o kadar güçlü bir toplum oluruz. Bizler de, sizlerin yol arkadaşları olarak her daim sizleri desteklemeyi, yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdi söz sizde. Hayallerinizi paylaşın, fikirlerinizi paylaşın ve geleceğe birlikte adım atalım, geleceği birlikte inşa edelim, inşallah geleceği birlikte inşa edelim. Sizlerle birlikte daha güzel yarınlarımız olsun." dedi.

Çalıştaydan notlar

Programda, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ali Enver Aydın da konuşma yaptı.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve gençler de yer aldı.