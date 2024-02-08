- Bakan Göktaş, Gazze'deki saldırılarda ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Dahduh ile görüştü
DOHA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında eşi ve çocuklarını kaybeden Al Jazeera televizyonu çalışanı gazeteci Vail ed-Dahduh ile Doha'da bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da ikili görüşmelerin yanı sıra çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Göktaş, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Göktaş daha sonra Dünya Su Sporları Şampiyonası dolayısıyla ülkede bulunan milli sporcularla bir araya geldi. Atlama, artistik yüzme ve açık su yüzme branşlarında mücadele eden milli yüzücülerle yakından ilgilenen Göktaş, "Yurt dışındaki her müsabakanızda bizlerin yüzünü güldürüyorsunuz. Heyecanınıza ülkemizdeki milyonlarca kişi ortak oluyor" dedi. Milli sporcuların gençler için güzel birer örnek olduğuna dikkati çeken Göktaş, "İnanıyorum ki birkaç sene içinde aranızdan birçok kişi ülkemize altın madalyalar kazandıracak. Başarılarınız daim olsun, bizi gururlandırmaya devam edin" diye konuştu.
Gazze'deki saldırılarda ailesini kaybeden gazeteciye taziye ziyareti
Göktaş daha sonra tedavi için Doha'ya gelen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki ofis müdürü ve muhabiri Filistinli Vail ed-Dahduh'a taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Türkiye olarak Dahduh dahil tüm Filistinlilerin acısını yüreğinde hissettiğini belirtti. Filistin'de acil ateşkesin sağlanmasının gerekliliği dile getiren Göktaş, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Dahduh'a bir kez daha taziye dileklerini ileten Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Filistinlilere her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Dahduh da ziyaretinden dolayı Göktaş'a teşekkür ederek Türkiye'ye desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.
Dahduh Gazze'de sembol isimlerden biri oldu
İsrail'in saldırılarına rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri olan ve saldırıların sembolü haline gelen Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti. Dahdud, eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırın ardından görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürmüş, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralanmış, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirmişti. Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetmişti. Dahdud, 17 Ocak'ta ise tedavi için Mısır üzerinden Katar'a gitmişti.
Son olarak sağlık sorunları yaşayan Dahduh'un annesi de vefat etmişti.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Göktaş, Gazze'deki saldırılarda ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Dahduh ile görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?