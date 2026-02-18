Bakan Göktaş: Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları için 1,9 milyar liralık kaynak ayırdık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları için aktardığımız 1,9 milyar liralık kaynakla desteklerimizi tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" dedi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti ve MHP milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, parti temsilcileri, merkezin yapımını üstlenen Tosmur Ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında, "Biz bugün ne söylüyorsak, ne yaşıyorsak, atalarımızdan, büyüklerimizden kalan hayatı, geleneği ve onların bize aktardığı temiz bilgileri yaşatarak hayatımıza devam ediyoruz. 'Sen iyi ol ve iyilerle karşılaş.' Bizde iyilik bir lütuf değil, hayat tarzıdır. Covid zamanında verilen ilk talimatlardan biri, bütün polis, asker ve bakanlık çalışanlarının yaşlıları evlerinde ziyaret ederek eksikleri olup olmadığını not almasıydı. Avrupa'nın birçok yerinde yaşlılar 20-30 gün sonra huzurevlerinde ölü bulundu. Bizim Bakanlığımız ise onlara tek tek giderek bakım hizmetini ulaştırdı" dedi.

'KÖKSÜZ VE ZEMİNSİZ BİR NESİLDE HER ŞEYDEN UZAKLAŞIRIZ'

Çelik, "Hayat karmaşıklaştıkça, dedesinin nerede olduğunu bilmeyen, ailesinden uzaklaşan nesiller yetişiyor. Tarihi olmayanın tarifi olmaz. Tarihimiz önce dedelerimiz, büyüklerimizdir. Köksüz ve zeminsiz bir nesilde her şeyden uzaklaşırız. İnsanın karnının doyması yetmiyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük hastalığı, yalnızlık olacak. İnsanlar artık savaşlar ve açlık kadar, yalnızlığın ruhlarında oluşturduğu yaralar nedeniyle hayatını kaybediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek yeniden yaşatılmaya başlandı. Bayramdan sonra artık tatil yapılıyor. Bayramların, özel günlerin hikmeti yeni yeni anlaşılıyor. Yoksulluk içinde olan, yalnız insanlara gitmek çok önemli" diye konuştu.

'HER AŞAMADA YAŞLILARIMIZIN AKTİF YAŞAM SÜRMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal hizmet ağlarına yeni bir kuruluş kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bakan Göktaş, "İmamoğlu Karsantılı Hasan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, büyüklerimizin güvenle yaşayacağı sıcak bir yuva olacaktır. 71 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek bu kuruluş, yaşlılarımızın sağlık ve bakım hizmetlerine kolayca erişebilecekleri, huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir ortam sunacaktır. Bu huzurevini şehrimize kazandıran çok değerli bağışçımız Asiye Hülya Tosmur'a, kıymetli eşi İbrahim Amca'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş, "24 yılda gerçekleştirdiğimiz her yatırımla sosyal politikalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalıcı bir güvenceye dönüştürdük. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdık. Covid döneminde ve afet zamanlarında, özellikle de depremlerde, yaşlılarımızı, engellilerimizi ve bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızı öncelikle güvenli alanlara yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle sosyal devlet anlayışını, vatandaşın derdine hızlı çözüm üreten güçlü bir sisteme dönüştürdük. Sosyal hizmeti her haneye erişen bir yapıya kavuşturduk. Büyüklerimiz için bakım, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımla güçlenen bir sistem inşa ediyoruz. Evde ve aile yanında destekten, gündüzlü hizmetlere kadar her aşamada yaşlılarımızın aktif bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

'2 MİLYON 190 BİN LİRA KAYNAK AKTARDIK'

'Ulusal Vefa Programı'nı anlatan Bakan Göktaş, "Ulusal Vefa Programı'mız kapsamında 81 ilimizde yaşlılarımıza kendi evlerinde gündelik ihtiyaç desteği sunuyoruz. Bu kapsamda yalnızca Adana'da 3 bin 400 vatandaşımıza evinde vefa hizmeti veriyoruz. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yalnızca Adana'ya Evde Bakım Yardımı kapsamında 2 milyar 190 milyon lira kaynak aktardık. Bu ay itibarıyla Adana'da 16 bin 207 aileye aylık 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Ayrıca gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle büyüklerimizin gün içinde güvenle vakit geçirebileceği ortamlar sunuyoruz. Bugün Türkiye genelinde 456 kamu ve özel huzurevinde 28 bin 901 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanmaktadır. Adana'da ise 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde 387 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Öte yandan yakın zamanda Adana'da sel felaketinden zarar gören haneler için 25 milyon lira kaynak aktarmıştık. Bugün de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza, ilk tespit edilen ihtiyaçlar için 15 milyon liralık ilave kaynağı can suyu olarak gönderiyoruz. İhtiyaca göre peyderpey destek sağlamaya devam edeceğiz. Böylece Adanalı vatandaşlarımıza toplam 40 milyon liralık destek ulaştırmış olacağız. Bugün açtığımız bu huzurevimizle hizmet zincirine yeni bir halka daha ekliyoruz. Sosyal alanları, yaşlı dostu mimarisi ve güler yüzlü çalışanlarıyla büyüklerimize sıcak bir yuva sunacak, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacak, sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

'DEVLET VE MİLLET EL ELE GÖNÜLLERE MİSAFİR OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar sofralarını ve gönülleri birbirlerine açacağını aktaran Bakan Göktaş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu mübarek ayda kapımızı da, soframızı da, gönlümüzü de birbirimize daha fazla açacağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 380 binden fazla aileye misafir olduk. Bu yıl da 81 ilimizde, 922 ilçemizde vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın hizmetlerinden faydalanan aileleri evlerinde ziyaret edeceğiz, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ve koruyucu ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarımızda gönül köprülerini güçlendireceğiz. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerimizin gıda ihtiyaçları için aktardığımız 1,9 milyar liralık kaynakla desteklerimizi tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Sosyal hizmetlerimizle hayatına dokunduğumuz her haneye kesintisiz destek vermeyi sürdüreceğiz. Hayırseverlik son derece kıymetlidir. Kurumsal hayırseverliği özellikle önemsiyoruz. İyilik gönülden gönüle ulaşır, gülümsemek de bulaşıcıdır. Gelin hayırseverliği, vefayı ve gülümsemeyi çoğaltalım. Bugün buradaki hayırseverlerimizin bu şehre yeni bir çocuk evleri sitesi kazandıracağına yürekten inanıyorum. Ramazan ayının bereketiyle, güzel hizmetlerimizi her haneye ulaştırmaya devam edeceğiz. Devlet ve millet el ele gönüllere misafir olmayı sürdüreceğiz."