Bakan Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
17.03.2026 16:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün itibarıyla, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını da başlatıyoruz. Daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle bu kartlarını iade etmiş evlatlarımız, 'Şehit Gazi Mobil Uygulaması' üzerinden tanıtım kartlarına erişebilecekler." dedi.

Bakan Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, 661 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamalarının gerçekleştirileceğini belirterek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Milletin iradesini, cesaretini ve vatan sevgisini bütün dünyaya gösterdiği büyük destan, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nün yarın idrak edileceğini belirten Göktaş, bu toprakları vatan kılma uğruna verilen büyük mücadelelerin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanlı tarihimiz, vatanı, bayrağı ve değerleri uğruna her türlü fedakarlığı göze alan bir milletin tarihidir. Asırlar boyunca nice kahraman, milletimizin istiklali ve geleceği için en kıymetli varlığını ortaya koymuş, geride büyük bir miras bırakmıştır. Aziz şehitlerimiz, bu mirasın en yüce temsilcileridir. Kahraman gazilerimiz ise fedakarlığın, cesaretin ve sarsılmaz iradenin yaşayan nişaneleridir. Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizlere düşen görev ise bu yüksek fedakarlığı daima hürmetle hatırlamak. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin onuruna layık bir hassasiyetle hareket etmektir. Çünkü şehitlerimize ve gazilerimize gösterilen vefa, millet olma şuurumuzun en güçlü ifadelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza gösterilen vefanın en güçlü teminatı olmuştur."

"Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyoruz"

Bakanlık olarak, milletin emaneti olan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştıran hizmetleri her geçen gün daha da güçlendirdiklerini, eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar uzanan kapsamlı bir destek sistemini yürütmeye devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, yanlarında oluyoruz. Bu amaçla, 2017'den bugüne kadar 868 bin 450 ziyarette bulunduk." diye konuştu.

Göktaş, 81 ilde düzenledikleri 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile gençleri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz 661 atamayla 52 bin 608 kardeşimizin istihdamını sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra 255 bin 504 kişiye ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için seyahat kartlarını teslim ettik. Barınmadan istihdama, rehabilitasyondan sosyal konutlara kadar her alanda öncelik tanıyarak, vefamızı bir sosyal politika kültürüne dönüştürdük."

Geçen günlerde Türkiye'de sosyal konut seferberliğinin başlatıldığını anımsatan Göktaş, 81 ildeki şehit ailelerinin sosyal konutlara yerleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Bakan Göktaş, "Biz sadece şehitlerimizi belli günlerde anan bir devlet değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sizlere minnet duygumuzu en iyi şekilde ifade etmek için çabalıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hizmetlerin kapsamını genişletmek için kurumlar arası işbirliklerine de büyük önem verdiklerini kaydeden Göktaş, "Türk Hava Yolları'nın yanı sıra AJET ile yaptığımız işbirliğiyle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik ulaşım imkanlarını daha da genişlettik. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden öncelikli randevu almalarını sağladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilk kez evsel doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca, özel eğitim kurumlarında şehit ve gazi çocuklarımız için ilave ücretleri de kaldırdık." diye konuştu.

Göktaş, 81 ilde hayata geçirilen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Projesi'yle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Gazi Mobil Uygulaması'yla bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla, 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarımız için tanıtım kartı uygulamasını da başlatıyoruz. Daha önce ücretsiz seyahat kartından yararlanmış ancak yaş şartı nedeniyle bu kartlarını iade etmiş evlatlarımız, 'Şehit Gazi Mobil Uygulaması' üzerinden tanıtım kartlarına erişebilecekler. Sistemde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız ise başvurularını e-Ailem üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bu yeni uygulamamızın da hayırlı olmasını diliyorum."

"Devletimiz, sizlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla, güvenliğin ve istikrarın kalıcı hale geldiği bir geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Göktaş, "Bunda hiç şüphesiz, milletimizin huzuru ve birliği uğruna bedel ödeyen şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı büyük bir pay sahibidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları, gönüllerimizde ebediyen yaşayacak. Devletimiz, sizlerin fedakarlıklarını asla unutmayacak." diye konuştu.

Bakan Göktaş, şehit ailelerine, gazilere sağlıklı ömürler dileyerek, "İnanıyorum ki, kamu hizmetinde göstereceğiniz gayret ve sorumluluk, devletimize güç, ülkemize değer katacaktır. Sözlerime son verirken şimdiden sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:22:31. #7.13#
