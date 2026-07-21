Bakan Göktaş: AB ile daha güçlü ortaklık şart

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Artık daha geniş, daha güçlü ve daha kurumsal bir ortaklık anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Diğer yandan dostumuz ve müttefikimiz Belçika'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsayıcı ve kalıcı sonuçlar temelinde ilerlemesine katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Büyükelçiliği Konutunda, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ev sahipliğinde düzenlenen 'Belçika Milli Günü' programına katıldı. Resepsiyonda, büyükelçiler, misyon şefleri ve davetliler de yer aldı. Belçika ile Türkiye arasında 9.2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Mayıs ayında gerçekleştirilen ekonomik misyon ziyaretinde ticaret ve yatırımlarımızın geleceğini tüm yönleriyle ele aldık. İki ülkeden yüzlerce iş insanını ve kurum temsilcilerini buluşturan bu ziyaret, yeni ortaklıkların kurulmasına, ticari bağlarımızın güçlenmesine ve karşılıklı yatırımların artmasına zemin sağladı. Ekonomik misyon elbette bu konuyla sınırlı kalmadı. Üst düzey temaslar ve imzalanan anlaşmalar, iş dünyasının arasında kurulan güçlü bağlar ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdı. Bu ortak iradenin önümüzdeki dönemde somut projelere dönüşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'SAVUNMA KAPASİTESİNE VE NATO'NUN CAYDIRICILIĞINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Bakan Göktaş, Belçika'nın Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bugün özellikle uluslararası alanda var olan belirsizlikler, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda güvenilir ortaklıkları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geliştireceğimiz yeni iş birlikleri, çok cepheli sınamalara, kapsayıcı yanıtlar vermemize imkan sağlayacağına inanıyorum. Bu noktada savunma sanayisi iş birliğimizin temel alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi'nde de tüm müttefiklerimizle birlikte bu alandaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Belçika'nın son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiren Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ilginin ülkelerimizin savunma kapasitesine ve NATO'nun caydırıcılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER DÜZEYDE ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Belçika'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsayıcı ve kalıcı sonuçlar temelinde ilerlemesine katkı sunmasını beklediğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Artık daha geniş, daha güçlü ve daha kurumsal bir ortaklık anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. Diğer yandan dostumuz ve müttefikimiz Belçika'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsayıcı ve kalıcı sonuçlar temelinde ilerlemesine katkı sunmasını bekliyoruz. Az önce de büyükelçi müsteşarına az önce görevi de verdi, Avrupa Birliği'ne görevine başladığı andan itibaren bu ilişkilere önemli katkılar sağlayacaktır. Belçika'yı savaşların ve çatışmaların yerini barışa, istikrara ve refaha bırakması için birlikte çalışabileceğimiz önemli bir ortak olarak görüyoruz. Devlet kurumlarımız, özel sektörümüz, üniversitelerimiz başta olmak üzere her düzeyde etkileşimi artırmak istiyoruz. Böylece barışın, güvenin ve refahın hakim olduğu ortak bir geleceğin önünü açabiliriz. Önümüzdeki günlerde ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve stratejik ortaklığın daha da derinleşeceğine yürekten inanıyorum. Bu bazen resmi temaslarla olacaktır, bazen de kültürü ve sevinci paylaşmaktan. Tıpkı Sayın Büyükelçinin erik dalı performansı gibi. Kendilerinin geleneksel oyunumuza eşlik etmesi hepimiz için Türkiye ile Belçika arasındaki dostluğun samimi ruhunu yansıtan güzel bir anı oldu" diye belirtti.

'BELÇİKA, TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SAFE MEKANİZMASINA TAM KATILIMINI DESTEKLEMEKTEDİR'

Büyükelçi Van de Velde ise Belçika, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu açık biçimde destekliyor. Ekonomik açıdan bu, tartışmaya dahi açık olmamalı. Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomileri; ortak pazarlar, tedarik zincirleri ve üretim ağları aracılığıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı. Elbette siyasi görüş ayrılıkları açık şekilde ele alınmalıdır. Ancak bu farklılıklar, ortak refahımızın temel taşlarından birini zayıflatmamıza neden olmamalıdır. Belçika, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE mekanizmasına tam katılımını desteklemektedir. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayisi olmadan ortak savunma kapasitemiz daha zayıf kalacaktır" dedi.

Büyükelçi, Türkçe öğrendiğini de belirterek, "Türkçe, Erik Dalı oynamaktan daha zor" dedi.