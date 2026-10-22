Bakan Kacır, Burdur ve Amasya'da 156 hektarlık iki OSB ilan etti, OSB sayısı 374 oldu - Son Dakika
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Bakan Kacır, Burdur ve Amasya'da 156 hektarlık iki OSB ilan etti, OSB sayısı 374 oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur Batı ve Amasya Gümüşhacıköy OSB'lerinin ilan edildiğini duyurdu. 118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy OSB'leriyle toplam 156 hektar sanayi alanı eklendi; ülkedeki OSB sayısı 374'e çıktı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatrih Kacır, 17'nci Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nda konuştu. Bakan Kacır buradaki konuşmasında, "118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgelerimizi bugün itibariyle ilan ederek ülkemize toplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırdık. Ülkemizdeki OSB sayısını 374'e yükselttik. Yeni yatırımlara, üretime ve istihdama kapı aralayacak organize sanayi bölgelerimizin şehirlerimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dünya metalurji ve döküm sektörünün buluşmalarından biri olan 17'nci Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ANKIROS 2026), Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık tarafından organize edilen buluşma, sektörün tedarik zincirini aynı çatı altında toplarken, 3 gün boyunca sürecek olan fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapıldı.

'TÜRKİYE KALKINMA YOLCULUĞUNU EMİN ADIMLARLA SÜRDÜRÜYOR'

Burada katılımcılara hitap eden Bakan Kacır, "Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi haline gelen Türkiye, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasındaki kalkınma yolculuğunu emin adımlarla sürdürüyor. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimize giden yolda, sanayimizin çarkları her geçen daha hızlı dönüyor. Bu tabloyu mümkün kılan ekonomik istikrar getiren siyasi iradedir, Türkiye'nin potansiyeline inanan değerli sanayicilerimizdir. Ülkemiz için alın ve akıl terini esirgemeyen mühendislerimiz ve teknisyenlerimizdir. Otomotivden savunma sanayisine, enerjiden inşaata, gemiden beyaz eşyaya sanayimizin tüm kollarına nitelikli girdi sağlayan metal sanayimiz, elbette ülkemizin kalkınma yolculuğunda müstesna bir yere sahip" dedi.

'DÜNYANIN 7'NCİ BÜYÜK ÇELİK ÜRETİCİSİ KONUMUNDAYIZ'

Bakan Kacır, "Türk demir çelik sektörü, yıllık 62 milyon ton üretim kapasitesiyle, geniş ürün grubu ve çevreci üretim altyapısıyla küresel tedarik zincirlerinde kritik rol üstleniyor. Küresel talepteki zayıflık ve ticarette artan korumacı tedbirler nedeniyle dünya ham çelik üretiminin yüzde 2 daraldığı geçtiğimiz yılda, sektörümüz değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlama kabiliyetiyle küresel eğilimden pozitif yönde ayrıştı. Bugün Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7'nci büyük çelik üreticisi konumundayız. Geçtiğimiz yıl 8 milyar avroya yakın ciroya ve 6 milyar avronun üzerinde doğrudan ihracata ulaşan döküm sanayimiz de metal sektörümüzün göğsümüzü kabartan bir diğer kolu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak metal sanayimizin tüm kollarında üretim kapasitesini, verimliliği ve katma değeri artıracak yatırımları desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

'2 YILI ANA PARA ÖDEMESİZ; 10 YIL VADELİ KAYNAK KULLANIMI İMKANI SAĞLIYORUZ'

Bakan Kacır, "Sektörümüzün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, uluslararası rekabet gücünü ileri taşıyacak teşvik ve finansman mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Merkez Bankamızın 750 milyar liralık kaynak ayırdığı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programıyla, ülkemiz için stratejik değeri yüksek 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara yıllık yüzde 12,95 yıllık finansman maliyetine kadar uygun koşullu finansman imkanıyla, 2 yılı ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli kaynak kullanımı imkanı sağlıyoruz. YİTAK programına bu yıl 310 stratejik öncelikli ürün, 272 teknoloji alanı yanında 36 kritik hammadde üretimine yönelik yatırımları da dahil ettik. Geçtiğimiz ay program kapsamında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamayla, stratejik nitelik taşıyan tüm projelere doğrudan, 100 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçen diğer projelere yatırımın ilerleme seviyesi, OSB ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşme, yatırımcının Ar-Ge faaliyetleri gibi unsurları önceliklendirerek 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, Merkez Bankası politika faiz oranının 10'da 7'si finansman maliyetiyle kaynak sunmak üzere yeni bir pencere açtık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ'

Bakan Kacır, "Ülkemizi daha fazla yeni teknoloji yatırımının adresi haline getirmek üzere hayata geçirdiğimiz bir diğer program, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıdır. Batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbinleri, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zeka, endüstriyel robotik üretimine ve büyük ölçekli Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik çağrılarımızla Türkiye'nin ileri teknoloji üretim gücünü artırıyoruz. 2030 yılına dek 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz yatırımlar, Türkiye'yi küresel inovasyon liginde üst sıralara taşıyacak. Demir-çelik, döküm ve demir dışı metallerde daha yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine, yerli tedarik zincirlerimizin derinleşmesine ve sanayimizin rekabet gücünün artmasına zemin hazırlayacak" dedi.

'ÜLKEMİZE TOPLAM 156 HEKTARLIK YENİ PLANLI SANAYİ ALANI KAZANDIRDIK'

Kacır, "Bizler, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da istihdam sağlayan, üreten, ihraç eden ve bu ülke için elini taşın altına koymaktan çekinmeyenin yanında yakınında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunan organize sanayi bölgelerimizin niteliklerini ve niceliklerini ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sanayicilerimiz adına yeni bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 118 hektarlık Burdur Batı ve 38 hektarlık Amasya Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgelerini bugün itibariyle ilan ederek ülkemize toplam 156 hektarlık yeni planlı sanayi alanı kazandırdık. Ülkemizdeki OSB sayısını 374'e yükselttik. Yeni yatırımlara, üretime ve istihdama kapı aralayacak organize sanayi bölgelerimizin şehirlerimize, sanayicilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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