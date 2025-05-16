Bakan Kacır\'dan, yerel kalkınma için terörsüz Türkiye vurgusu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerel kalkınma hamlesi hızlanacak." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ortaklaşa finanse edilerek yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılış törenine katılmak için Sinop'a gelen Bakan Kacır, ilk olarak kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile Valilik ziyaretinde bulundu.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak bir süre Vali Mustafa Özarslan ile görüşen Kacır'a, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz de eşlik etti.

Bakan Kacır, ziyaretin ardından tesisin açılış törenine katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, AB destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) eliyle devreye aldıkları tesisin, ülkeye ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Gıdaya erişimin, insanlığın tarih boyunca değişmeyen temel ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, bugün iklim değişikliği, salgın, krizler, çatışma ortamı gibi insanlığın karşı karşıya olduğu büyük sınamaların, gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.

Ortaya çıkan tüm bu olumsuzluklar karşısında ülke olarak gıda arzı noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütüncül bir tarım ve sanayi politikası izlediklerini anlatan Kacır, "Akıllı tarım uygulamalarıyla, devreye aldığımız entegre tesislerle, ileri teknolojili üretimden güçlü lojistiğe çok boyutlu adımlarla, gıda arzı kapasitemizi ileriye taşıyoruz. Sürdürdüğümüz kalkınma hamleleriyle, toprağımızın ve denizlerimizin eşsiz bereketini ekonomik değere dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, üç tarafı denizlerle çevrili, binlerce kilometrelik kıyı şeridine sahip bir ülke olarak, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde çok büyük potansiyele sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deniz ürünlerinin sadece sofralara değil, kültüre, ekonomiye ve toplumsal hafızaya da yön verdiği köklü bir geleneğin mirasçılarıyız. Su ürünleri sektörü, kadim denizcilik mirasımızı ve eşsiz coğrafi avantajlarımızı üretime, ihracata ve istihdama dönüştüren alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, değer zincirinde yer alan gıda işleme, ambalajlama, lojistik ve soğuk zincir gibi pek çok iş kolunun gelişimini destekleyerek şehir ekonomilerinde güçlü bir çarpan etkisi oluşturuyor. Su ürünlerinin işlenmesi, kadın emeğinin yoğun şekilde değerlendirilmesi nedeniyle kadın istihdamını da destekleyici role sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, sürdürülebilir mavi ekonomi vizyonumuz doğrultusunda sunduğumuz etkin teşvikler ve destek mekanizmalarımızla, su ürünleri sektörümüzü daha rekabetçi bir yapıya taşıyoruz."

"Türk somonu artık bir dünya markası oldu"

Son 22 yılda su ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik yatırımlar için 362 teşvik belgesi düzenlediklerini bildiren Kacır, bu alanda 25,9 milyar lira sabit yatırımın ve 6 bin 100 kişinin de istihdam edilmesinin önünü açtıklarını söyledi.

Yerel potansiyeli harekete geçiren kalkınma ajanslarının yürüttüğü destek programlarıyla, su ürünleri sektöründe 95 projeye 321 milyon lira destek sağladıklarını belirten Kacır, "Teknoparklarımızda, su ürünleri alanında proje geliştiren 18 girişimin inovatif çalışmalarını destekledik. Attığımız bu stratejik adımların sahada karşılık bulduğunu, sektörümüzün üretimden ihracata pek çok alanda sergilediği başarılarla açıkça görüyoruz. Yıllık 1 milyon tonluk üretimle Türkiye, bugün su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl su ürünleri ihracatımız 2 milyar doları aştı. Türk somonu artık bir dünya markası oldu." ifadelerini kullandı.

Kacır, Sinop gibi balıkçılık faaliyetinin yoğun yapıldığı bir kentte, bu denli bir tesisin açılmasını çok önemli gördüklerini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Karadeniz kıyılarında ortak kullanıma sunulan ilk ve tek tesis olma özelliği taşıyan bu stratejik yatırım hem balıkçılarımızın alın terini daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandıracak hem de ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasını sağlayarak Sinop'un ihracat potansiyeline ivme katacak. 100 KOBİ'ye sunacağı işleme ve depolama alanlarıyla girişimciliği, işbirliğini ve bölgesel ekonomik hareketliliği destekleyecek. Proje kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'mız bünyesinde kurulan KOBİ Destek Merkezi aracılığıyla, 300 KOBİ'mize özel eğitim programları ve nitelikli danışmanlık hizmetleri sunarak, su ürünleri yetiştiricilerimizin kurumsal kapasitesini de güçlendireceğiz."

Terörsüz Türkiye vurgusu

Kacır, yaptıkları çalışmalarla 22 yılda organize sanayi bölgelerindeki tesis sayısını 11 binden 60 bine çıkardıklarına işaret ederek, "Yine buralarda çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerel kalkınma hamlesi hızlanacak ve Anadolu'nun tüm şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte imza atacak." dedi.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından, kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Kacır ve beraberindeki heyet, daha sonra tesisi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve diğer ilgililer katıldı.