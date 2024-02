Güncel

Bakan Kacır Gıda Araştırma ve Analiz Merkezini açtı

-Bakan Kacır "19 binden fazla KOBİ'ye 1 buçuk milyar lira destek sağladık"

"OSB sayısını 5'e çıkarttık"

ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da faaliyete giren Gıda Araştırma ve Analiz Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da faaliyete giren Gıda Araştırma ve Analiz Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü fuaye alanındaki açılışa Bakan Kacır'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından kürsüye geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gıda Araştırma ve Analiz Merkezinin açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bereketli toprakları, zengin tarım ürünleri çeşitliliği, kadim tarihinden gelen bilgi birikimiyle tarım ve gastronomi şehri olan Şanlıurfamızda gıda endüstrisinin sürdürülebilir ve teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlayacak bu tesisin Şanlıurfamıza, Şanlıurfalı hemşehrilerimize, kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, tüm dünyanın küresel daralmalardan, krizlerden geçtiği bu dönemde Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 255,8 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Bu rakamla orta vadeli programdaki 155 milyar dolarlık ihracat hedefimize de aşmış olduk. 2023'ün üçüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdü. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluştu" dedi.

OSB sayısı 5'e çıktı

Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yaşanan depreme de değinen Bakan Kacır, "Türkiye her alanda büyümesine, kalkınmasına devam ederken kadim kültürlerin beşiği, Peygamberler şehri Şanlıurfa'mız da tarımıyla, sanayisiyle, kültür ve turizmiyle büyümeye, gelişmeye, bölgesinde bir cazibe merkezi olmaya devam etti. Şehrimiz maalesef geçtiğimiz yıl ağır imtihandan geçti. 6 Şubat'ta 11 şehrimizi ağır yıkıma uğratan deprem felaketinden etkilenen şehirlerimiz arasında Şanlıurfa da var. Şanlıurfalı ve diğer depremzede kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren tüm kaynaklarımızı deprem bölgesi için seferber ettik. Şehirlerimizin yeniden ihya ve inşası için gösterdiğimiz çaba ve gayretlerle Şanlıurfa da hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Hayata geçirdiğimiz teşvik ve desteklerle kurduğumuz sanayi altyapıları ile son 22 yılda olduğu gibi Şanlıurfa kalkınma yolculuğuna güçlü şekilde devam ediyor. Şanlıurfa bugün bir sanayi şehri. 22 yıl önce şehrimizde sadece bir Organize Sanayi Bölgesi bulunuyorken bu sayıyı hep birlikte beşe çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde istihdam 29 bine ulaştı. OSB'lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla 295 hektar büyüklüğünde Akçakale sanayi alanını şehrimize kazandırıyoruz. Planlı sanayileşmeyle şehrimizin üretim altyapısını genişletirken yatırım teşvik sistemimizle de Şanlıurfa bir cazibe merkezine dönüştü. Son 22 yılda düzenlediğimiz 2 bin200'den fazla yatırım teşvik belgesiyle şehrimize 100 milyar liralık bir yatırım ölçeği kazandırdık. 97 binden fazla istihdamın önünü açtık. Depremin şehrimize yapılacak yatırımları sekteye uğratmasına izin vermedik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenmiş 630 yatırım teşvik belgesinin süresini 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için 111 yatırım teşvik belgesini herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık" ifadelerini kullandı.

19 binden fazla KOBİ'ye 1 buçuk milyar lira destek

Şanlıurfa'daki 19 binden fazla KOBİ'ye 1 buçuk milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Kentimizin ekonomik gelişimine ivme kazandırmak ve istihdam olanaklarını genişletmek adına KOBİ'lerimize teşvik ve desteklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. KOSGEB'i biz kurmadık. KOSGEB 1990 yılında kurulmuş bir müessese fakat Şanlıurfa'da 2002 öncesinde sadece 26 KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanı bulmuştu. Son 22 yılda ise KOBİ'lerimizin hamisi KOSGEB Şanlıurfamızda 19 binden fazla KOBİ'ye 1 buçuk milyar liranın üzerinde destek sağladık. Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin, zarar gören işletmelerin, 2023 yılı, yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. Dünya Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı destekli Türkiye deprem sonrası ekonomik canlanma projesi kapsamında Şanlıurfa'da KOBİ'lerimize 36 ay vadeli ilk 24 ayı geri ödemesiz olmak üzere 650 bin liraya kadar finansman desteği sunuyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 5 bin 206 işletmeye 584 milyonun üzerinde destek ödemesi yaptık. Türkiye yüzyılında şehrimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ekseninde büyümesini sağlarken en büyük katkıyı gençlerimizden alacağımızı biliyoruz. Ülkemiz adım adım küresel bir üretim üssüne dönüşürken teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin de aktif bir rol üstlenmesini sağlıyoruz. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimizin teknolojiye merakı geleceğimiz adına bizleri de fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ülkemizin en genç illerinden biri olan Şanlıurfamızda bilim ve teknolojiye gönül vermiş gençlerimiz için bir bilim merkezi inşa ediyoruz, 8 bin metrekare kapalı alana sahip Şanlıurfa bilim merkezimizi inşallah yakında hizmete alacağız. Türkiye yüzyılında genç ve dinamik nüfusumuz ile katma değerli üretimle bölgesel kalkınma hamlemizle ülkemizi müreffeh yarınlara hep birlikte taşımakta kararlıyız. Bu anlayışla Karacadağ Kalkınma Ajansımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz Şanlıurfa'nın tarihi kimliğini ve yerel değerlerini ön plana çıkaran, şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yeni bir soluk kazandıran projelere imza atıyor. Karacadağ Kalkınma Ajansımız da şehrimizin doğal ve kültürel mirasını koruyan, şehrimizin değerlerini üretime ve istihdama dönüştüren 599 projeye 4,4 milyar liralık destek sağladı. GAP Bölge Kalkınma İdaremizin yürüttüğü tarımsal verimlilik odaklı projelerle de şehrimizin tarımsal üretim merkezi rolünü perçinliyoruz. Şanlıurfa Akıllı Tarım Teknolojileri Araştırma ve Uygulamalı Eğitim Merkezi, Tarım ve Tarımsal Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği, Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projeleri, bunlardan sadece birkaçı. İklim değişiklikleri, küresel göç dalgası ve bölgesel savaşların gıda krizini tetiklediği bir dönemde şehrimiz gıda sanayinin üretim ve inovasyon kabiliyetlerini güçlendirmeyi stratejik hedef olarak görüyoruz. Nitekim şehrimizde gıda sanayii üretimde, istihdamda başat sektörler arasında yer alıyor. Üretimin başladığı Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ise önümüzdeki dönemde şehrimizde tarımsal üretim ve gıda sanayinin entegrasyonunu artıracak. Gıda sanayimizin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmasına olanak tanıyacak OSB'imiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemizi de destekleyecek. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretimi önceliklendiriyoruz. Gıda sektöründe yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla katma değerli üretimi hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç duyduğumuz teknoloji geliştirme altyapımızı da büyütmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu kurduk. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik. Proje kapsamında gıda sanayisinde öncü dört ilimizde de pilot üretim tesisi ve gıda güvenliği laboratuvarı kuruyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyon avro bütçeli Şanlıurfa Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı ile özellikle Şanlıurfa'mızda ve çevre illerde sadeyağ, süt ve süt ürünleri, baharat, yem, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyve ve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test altyapısını şehrimize kazandırıyoruz. Son teknolojilerle donatılmış bu laboratuvarımızla gıda ürün güvenliğimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Uluslararası standartlarda kalite kontrol süreçlerini yerinde sağlayarak, şehrimizdeki ve bölgemizdeki gıda üreticilerine büyük bir avantaj sunuyoruz. Hedefimiz ülkemizden yeni teknolojik gıda girişimlerinin yeşermesi, gıda sanayimizin mevcut üretim kabiliyetlerini teknoloji geliştirme altyapımız ile bütünleştirerek, gıdada teknoloji odaklı üretimin adresi olmak. İnanıyorum ki gelecek dönemde bu alanda, tıpkı TOGG örneğinde olduğu gibi bir lider teknoloji girişimini de ülkemizden çıkaracağız. Bizler ülkemize değer katacak her yatırımı bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki, aziz milletimize hizmet davamızda en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri ve duasıdır. Allah çalışanın, gayret edenin, bu millet için, bu vatan için alın ve akıl teri dökenin yardımcısıdır. Milletimiz tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için taş üstüne taş koyanın her daim yanındadır. Cumhurbaşkanımızın dünyada eşine rastlanmayacak ölçüde başarılarla geçen siyasi hayatı bunun en açık örneğidir. Sözlerime son verirken, projede emeği geçen başta Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere herkese, Şanlıurfa'mıza bu önemli tesisi kazandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Tesisimizin sanayicilerimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Kacır ve beraberindekiler, Gıda Araştırma ve Analiz Merkezini gezdi.

Bakan Kacır tarafından açılışı gerçekleştirilen Gıda Araştırma ve Analiz Merkeziyle, gıda sektöründe bölgesel ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması hedefliyor. Şanlıurfa ve çevre illerdeki gıda analiz ihtiyaçları dikkate alınarak hayata geçirilen merkezin, bölgedeki KOBİ'lere sağladığı akredite analiz hizmetiyle AR-GE faaliyetlerini güçlendirerek bölgenin gıda endüstrisine önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve enstrümantal analizlerin yanı sıra kalıntı, bulaşan ve gıda kalitesi araştırmalarının da laboratuvar bünyesinde gerçekleştirileceği belirtildi. HPLC, GC MS ve ICP-MS gibi modern analitik ekipmanlarla donatılan laboratuvarın, genel kimyasal analizlerin yanı sıra bireysel ve kurumsal numune kabulü yapacağı, ihracat ve özel istek çerçevesinde analizler yapması hedefleniyor. Özellikle fıstık, baharat, süt ve süt ürünleri, tahıl, sebze ve meyve sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin faydalanması hedeflenen laboratuvar, bölgedeki gıda endüstrisinin yenilikçi ve rekabetçi yapısına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, laboratuvarın süt bileşimleri için özel test ve analiz hizmetleri sunmasıyla, bölgedeki süt kalitesinin artırılması ve sektörün pazar ihtiyaçlarına uyum sağlaması da hedefleniyor.