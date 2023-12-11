Bakan Kacır, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneğinin ödül töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojideki paradigma değişimlerine odaklanan yeni başarı öyküleri yazacaklarını belirterek, "Bu doğrultuda İtalyan dostlarımızla her iki ülkenin ekonomisine ve AR-GE altyapılarına değer katacak işbirliklerine hazırız." dedi.

Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilere katkı sunanlar, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda düzenlenen etkinlikle ödüllendirildi. Etkinliğe, Bakan Kacır, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticari ilişkilere yatırımlarıyla katkıda bulunan Türkiye'den Desa Deri ve İtalya'dan Pietro Fiorentini Spa şirketleri ödüllendirildi. Şirket yetkililerine ödülleri Bakan Kacır ve Giorgio Marrapodi tarafından takdim edildi.

Kacır, törendeki konuşmasında, Türkiye ve İtalya'nın ortak tarih ve değerleri paylaşan iki NATO müttefiki ve küresel ekonomik güç olduğunu söyledi.

Ticari ortaklıkların tarih boyunca Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin temel taşlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirten Kacır, "Yüzyıllardır Akdeniz'in ticari ve ekonomik hayatına canlılık kazandıran milletlerimiz, 21. yüzyılda da bu dinamizmini sürdürmeye devam ediyor. 2002 yılından bu yana ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 4 kat arttı. Ticaret hacmimizde bu yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da sürdürüyoruz. Ticaret hacminde 30 milyar dolarlık hedefimize çok yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Her iki ülkenin ekonomisine ve AR-GE altyapılarına değer katacak işbirliklerine hazırız"

Kacır, İtalya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik ilkeli ve kararlı duruşunun ticaret ve yatırım işbirliğine katkı sağladığını aktararak, "Bir diğer önemli unsur ise Türkiye'nin güçlü sanayi, teknoloji ve yatırım ekosistemiyle son 21 yılda elde ettiği istikrarlı siyasi sistemdir. Bu zaman diliminde imalat sanayi ihracatımızı 7 kat artırdık. Startup ekosistemimiz 7 Türk unicorn'u çıkardı. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına girerken ülkemiz tarihinin ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Kurdukları teknoloji altyapısıyla katma değeri yüksek sektörlerdeki yatırımların artmasına büyük katkı sağladıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"101 teknoparkta yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam eden, teknoloji odaklı yaklaşık 10 bin firma, AR-GE ve inovasyon altyapımızın geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi, sanayi sektörümüzde teknoloji odaklı üretimi destekliyor. 273 bin AR-GE personeli ülkemizin teknoloji ekosisteminin en güçlü oyuncusu.

28 farklı ülkeyle imzaladığımız serbest ticaret anlaşmaları, Gümrük Birliği, genç ve nitelikli insan kaynağımız, bürokrasiyi azaltıcı reformlarımız, teşvik sistemimiz ve lojistik altyapımızla ülkemiz, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez olarak konumlanıyor. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlayan yatırımcıların yanındayız. Teşvik sistemimizi revize edeceğiz ve yüksek teknoloji üretimi odaklı yatırımlara öncelik vereceğiz."

Kacır, teknolojideki paradigma değişimlerine odaklanan yeni başarı öyküleri yazacaklarını vurgulayarak, "Bu doğrultuda İtalyan dostlarımızla her iki ülkenin ekonomisine ve AR-GE altyapılarına değer katacak işbirliklerine hazırız. Ayrıca, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programından bahsetmek istiyorum. Bu program yatırımcılarımızın uzun vadeli ve düşük maliyetli finansmana erişimini kolaylaştıracak. Bu vesileyle hepinizi bu programa başvurmaya ve katma değerli üretim yolculuğunda daha güçlü bir ortaklığa katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Dijital Avrupa Programı'nı önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz"

Bakan Kacır, ikiz dönüşümün gündemlerinin ilk sıralarında yer aldığını belirterek, "Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla güneş paneli üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncüyüz. Kararlı politikalarımız sayesinde rüzgar enerjisi sektöründe de Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden 1'i olduk. Şu an itibarıyla toplam kurulu elektrik kapasitemiz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 55'e ulaştı." dedi.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" aracılığıyla yeşil teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayicilere, KOBİ'lere ve işletmelere 750 milyon dolar finansman sağladıklarını ifade eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle 7,5 milyar avroluk Dijital Avrupa Programı'nı Türkiye ile İtalya arasındaki AR-GE işbirliğini artırmaya yönelik önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize yatırım yapan ve Türkiye'nin potansiyeline güvenenleri, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu paylaşan elçiler olarak görüyoruz.

Yatırım ve ticaret işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentilerimizden biri de Gümrük Birliği'nin revize edilmesidir. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu iki ülke arasında daha güçlü bir işbirliği ortamı oluşturacaktır. Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik bağların güçlenmesine katkılarından dolayı bu akşam ödül alan başarılı firmaları tebrik ediyorum."

Konuşmasının ardından Bakan Kacır'a, Giorgio Marrapodi tarafından günün anısına hediye takdim edildi.