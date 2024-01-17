- Bakan Kacır, Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi

FLORIDA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, 18 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11'de gerçekleştirilecek uzaya fırlatma törenine katılmak üzere gittiği ABD'nin Florida eyaletinde Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmeye değinen Bakan Kacır, "Bütün Türkiye nefesini tutacak, artık son 24 saatin içindeyiz. Hayırlısıyla, sağlıkla, başarıyla bu görevi de tamamlayacak" dedi.

Bakan Kacır'ın Alper Gezeravcı'nın çocukluğunda böyle bir hayalinin olup olmadığını sorması üzerine anne Sıddıka Gezeravcı, "Anneannesine uçağı gördüğünde ben bu uçağın şoförü olacağım demiş. Hep 'Ben büyüyünce pilot olacağım' diyordu" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı'nın uzay misyonu serüveninin ele alındığı videoya değinen Kacır, "O videoda 'Uçaklarla ilgili hep hayaller kurardım ama uzayla ilgili hayal kurmaya gelince sıra, Alper bu alan başka milletlerin alanı, bizim milletimiz bu alanda yok diyerek kendimi sınırlandırırdım' diyordu" şeklinde konuştu.

"Türk gençleri için yeni bir döneme geçiyoruz"

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama şimdi bir perdeyi açıyoruz. Türk gençleri, Türk çocukları için yeni bir evreye, yeni bir döneme geçiyoruz. Türkiye'ye de yakışır. Türkiye güçlü ve kuvvetli bir ülke, iddia sahibi bir ülke. Böyle bir ülkenin evlatlarının bütün dünyada, bilimde, teknolojide iddialı olması lazım. Onun için de inşallah bu misyon yeni bir kapı aralayacak, yeni bir dönem başlatacak. Alper Gezeravcı gibi vatansever, cesur, irade sahibi, kararlı birisinin de bu misyonu icra etmesi bizim için ayrıca iftihar vesilesi. Duruşuyla, karakteriyle en doğru isim olduğunu her seferinde bize bir daha gösteriyor. Rabbim, hayırlısıyla gidip döndükten sonra da artık bir evlilik de nasip etsin."

Baba Ali Gezeravcı ise, oğlunun astronot olmasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'teki açıklamasıyla bu sürprize tanıklık ettiklerini ifade etti.

"Türk gençlerinin inancını perçinliyor"

Bakan Kacır, Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim meydanlarında kurulan planetaryumlardan da fırlatma töreninin takip edileceğini belirtti. Yolculuğun 36 saat 4 dakika olarak öngörüldüğünü anlatan Kacır, "Türkiye'nin böyle büyük adımlar atması, Türk gençlerinin ülkelerine olan inancını perçinliyor. Kendi devletlerinin dünya ile yarışan işler yapması bizim gençlerimize öz güven kazandırıyor" diye konuştu.

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 bilimsel deney hakkında Alper Gezeravcı'nın kendisine bilgi verdiğini kaydeden Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız bilimde, teknolojide ne zaman bir proje arz etsek hep himaye ediyor, arkasında duruyor, cesaret veriyor. Bu sayede de güçlükleri atlatıyoruz" dedi.

Türkiye'nin roket teknolojilerinde çok mesafe kat ettiğini anlatan Kacır, "Şimdi artık menziller çok uzadı. Türkiye'nin kabiliyetleri giderek artıyor. Hem savunma sanayii hem de sivil uzay çalışmaları anlamında bu çalışmalar çok kıymetli olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha öteye de uzanacak" ifadelerini kullandı.

"Bütün okullarda astronotumuzun videoları izletildi"

14 gün boyunca Alper Gezeravcı'nın yapacağı çalışmaların takip edileceğini belirten Kacır, "Bugün bütün okullarda videoları izletildi. Milli Eğitim Bakanlığımız bu haftayı etkinlik haftası ilan etmiş. Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, 'Hazır etkinlik haftası, bizim de astronotumuzu gönderdiğimiz hafta. Biz videoları ve bilgi metinlerini gönderelim, uygun görürseniz okullarda izletelim' dedim. Türkiye'nin bütün okullarına videoları gönderildi. Milyonlarca öğrenci bütün okullarda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı tanımış oldu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu ile ilgili bilgi sahibi oldu. Tabii oradayken de okullara bağlantılar yapacak, öğrenciler sorular soracak, bilgi alacaklar Alper Gezeravcı'dan" şeklinde konuştu.

"Başarıları bizi her zaman gururlandırdı"

Görüşmede Alper Gezeravcı'nın kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi Hilal Gezeravcı ve yeğeni Karan Gezeravcı da hazır bulundu. Murat Gezeravcı, "Onun başarıları bizleri her zaman gururlandırıyordu. Bizler her zaman kendisiyle gurur duyduk, onun yanında bulunmaya çalıştık. Bütün çocuklarımıza, gençlerimize de örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.