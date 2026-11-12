Bakan Kurum, Antalya\'da iş dünyasıyla COP31 ortaklığını kalıcı hale getirmek istiyor

(ANTALYA) - COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 kapsamında iş dünyamızla oluşturduğumuz bu güçlü iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz. Konuşulanlar, alınan kararlar burada kalmasın istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en önemli, en değerli kazanımlarından biri olacaktır. İş dünyamız da bu anlamda biriz, beraberiz" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin açılışına katıldı. Kurum, yaptığı konuşmada, eylem gündemini sorunsuz bir şekilde kabul ettiklerini söyledi. Liderler Zirvesi'ni başlattıklarını kaydeden Kurum, COP tarihinin en yüksek yoğunluklu zirvelerinden birinin yaşandığına işaret etti. Kurum, devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaşırken, müzakerelerin devam ettiğini bildirdi. Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar ile oldukça yoğun bir ilgi olduğunu da ifade eden Kurum, iki günde Antalya'da 100 bin kayıt yapıldığı bilgisini paylaştı. Kurum, tarihin en yoğun katılımlı COP'unu, COP 31'de tarihi kararlara imza atarak yürütmeye devam ettiklerini kaydetti.

"İŞ DÜNYASININ YATIRIM GÜCÜNÜ BU SÜRECİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Ülkelerin önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken kendilerinin de COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başından beri ne dedik? Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz. Adını Uygulama COP'u koyduk. Çünkü istiyoruz ki artık sadece sözde kalmasın. Kararlar alınsın. Bununla da yetinilmesin. O kararlar hayata geçsin, uygulamaya dönsün. Bu vizyonla bazı hedefler belirledik. Eylem ajandamızdaki 10 gündem maddesi doğrultusunda iddialı ama ulaşılabilir, üstelik burada ölçülebilir bir yol haritasını hep birlikte ortaya koyduk.

Temiz enerji ve elektrifikasyondan yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine, okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan 10 başlık hayatın hemen hemen her alanına dokunuyor. Bu başlıklardan neredeyse her biri doğrudan sizleri ilgilendiriyor. Üretiminizi, yatırımınızı, geleceğinizi şekillendiriyor. COP31 eylem ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istiyoruz.

Bu hedefler kağıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olur. Ama fabrikalarınızda, tedarik zincirlerinizde, şehirlerimizin binalarında uygulanırsa, işte o zaman gerçek bir değişimin adı olur. Bunun için İklim Uygulama Köprüsü'nü başlattık. Amacımız şu: Ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek. Finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak. Bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz, iş dünyamız. İş dünyasının bilgi birikimini, yatırım gücünü, üretim kapasitesini ve yenilikçi yaklaşımını sürecin güçlü bir parçası haline getirmek istiyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile kurduğumuz ortaklığın arkasında bu irade bulunuyor."

"ABD BU KONUDA ETKİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR MU DİYE BİZE SORUYORLAR"

Kurum, iklim dönüşümünü ekonomik büyümenin, rekabet gücünün, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırım alanlarının önemli bir fırsatı olarak gördüklerine dikkat çekerek, önümüzdeki 10 yılın bu açıdan belirleyici olacağını dile getirdi. Kurum, "Birçok görüşmemizde, ikili görüşmelerimizde bize soruyorlar. Burada dünyanın en büyük ülkeleri, gelişmiş ülkeler sürece taraf mı veya doğrudan söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda etkin bir çalışma yürütüyor mu? İşte burada Amerikan Ticaret Odamız. Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi, kuruluşu bünyesinde barındırıyor. Bugün burada COP31 Başkanlığı'nın eylem gündemine destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak üzere buradalar. Ben kendilerine de burada teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu sorumluluk hepimizin ve hep birlikte bu iradeyi koymak zorundayız. Hep birlikte o kötü gidişat dediğimiz gidişatı durduracak ve ortak evimiz, dünyamız için o güzel kararlara imza atmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"KONUŞULANLAR BURADA KALMASIN İSTİYORUZ"

Temiz temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni iş modellerine yatırım yapan şirketlerin, geleceğin rekabet ortamında çok güçlü avantajlar elde edeceğini vurgulayan Kurum, küresel yatırım eğilimlerinin de bu yönelimi açık bir şekilde ortaya koyduğuna işaret etti. Kurum, şöyle konuştu:

"Uluslararası Enerji Ajansı ki, hem Enerji Ajansımız hem de OECD, COP31'in stratejik ortaklarıdır, şöyle bir rapor yayınlıyor. 2026 yılında dünya genelinde enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini raporlarında ifade etti. Bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesi öngörülüyor. Bu tablo bize, sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin doğrudan yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımlarını ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz.

Buraya Türkiye olarak liderlik etmek istiyoruz. Dünya bir değişim içinde. Dünya bir dönüşüm içinde ve hep birlikte bu dönüşümü, bu değişimi yönetmek durumundayız. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının da önünü açıyor. IRENA ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişi istihdam ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu da 2030 yılına kadar iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yaklaşık 5 milyon, emisyon azaltılmasına yönelik çalışmaların ise yaklaşık yine 3 milyon net ilave işe katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Gençlerimizi yeni becerilerle buluşturmak, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve KOBİ'lerimizin nitelikli insan kaynağına erişimini artırmak önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları arasında yer alacak. Üretim anlayışımızın merkezine sürdürülebilirliği yerleştirmeliyiz. Enerjiyi, suyu ve hammaddeyi daha verimli kullanan, atığı azaltan, yeniden kullanım ve geri dönüşüm imkanlarını artıran bir üretim modeli işletmelerimize büyük ekonomik güç kazandıracaktır.

Büyük sanayi kuruluşlarımızdan KOBİ'lerimize kadar üretim ve tüketim ekosistemimizin bu anlayışla gelişmesini önemsiyoruz. Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına göre hazırlamış olacağız. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne hep birlikte katkı sağlayacağız.

COP31 kapsamında iş dünyamızla oluşturduğumuz bu güçlü iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz. Konuşulanlar, alınan kararlar burada kalmasın istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en önemli, en değerli kazanımlarından biri olacaktır. İş dünyamız da bu anlamda biriz, beraberiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz."