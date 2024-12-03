Bakan Kurum BM Konferansında İkili Görüşmeler Yaptı

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) 16. Taraflar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kurum, İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri ile bir araya geldi. Görüşmede, çevre sorunları, kuraklık ve çölleşmeye ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

Bakan Kurum, daha sonra Filistin Tarım Bakanı Rezq Salımıa ile görüştü. Filistin ile çevre konularında işbirliği, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan kayba bağlı ekonomik ve çevresel faktörler, gıda güvenliği gibi konuların ele alındığı görüşmede Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı da aradı ve Ankara'da bir araya gelinmesi konusunda mutabık kalındı.

UNCCD İcra Direktörü İbrahim Thıaw ile de bir görüşen Kurum, kuraklık, göç, arazi mülkiyeti, finans konularında BM'nin aktif şekilde görev alması gerektiğini vurguladı. Kurum, Türkiye'nin kuraklıkla mücadelede üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Murat Kurum, daha sonra Somali Federal Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Khadija Mohamed Almakhzoumı ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim değişikliği ve çölleşme konuları ele alındı.