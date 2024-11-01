Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi KKTC'de Uygulanacak - Son Dakika
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Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi KKTC'de Uygulanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC ziyaretinde Sıfır Atık Projesi'nin uygulanacağını açıkladı. Bakan Kurum, Türkiye'nin KKTC'ye atık yönetimi, sosyal konutlar ve coğrafi bilgi sistemleri konularında destek vereceğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

01.11.2024 21:05
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- Bakan Kurum: "Sıfır atık projemizi KKTC'de de uygulayacağız"

Türkiye ve KKTC arasında iş birliği protokolleri imzalandı

LEFKOŞA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Sıfır Atık Projemizi de Kıbrıs'ta uygulayacağız. Burada depozito iade makinelerimizle atıkların ekonomiye kazandırılması anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Kurum, başkent Lefkoşa'da Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olan Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyonun kırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim mücadele ettiğini vurguladı.

"KKTC'de kamu altyapısını güçlendirecek projeler yaptık"

Bakan Kurum, Bakanlık olarak KKTC'de atık yönetimi, tapu ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, meteoroloji ve yerel yönetim alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. TOKİ tarafından yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi inşaatında inceleme yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Burası Cumhuriyet Parkı'yla, millet bahçesiyle, meclis binasıyla birlikte bir yaşam alanı olarak tasarlandı. İnşallah meclis binamız ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini yıl sonuna kadar tamamlayıp Kıbrıs halkının hizmetine sunacağız. Millet Bahçesini de 2025 yılının haziran ayına kadar tamamlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine yüksek mahkeme ve kütüphane projelere çalışmalarımızı başlattık. İnşallah ihalelerini kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek, aralık ayı içerisinde de inşa faaliyetlerini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Sosyal konut tecrübemizi KKTC ile paylaşmak istiyoruz"

TOKİ'nin sosyal konut tecrübesini KKTC ile paylaşacağına dikkat çeken Bakan Kurum, "Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek, vatandaşımızın alım hızını, kolaylığını en verimli şekilde değerlendirecek bir sistemimizi ve tecrübeyi de yine Kıbrıs halkına aktarıyor olacağız. Kıbrıs halkının hayatını da bu manada kolaylaştırmış olacağız. Yine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de coğrafi bilgi sistemini Kıbrıs'ta kuracak bir iş birliği protokolünü burada hayata geçiriyoruz. Geliştireceğimiz sistem sayesinde kamu kurumları daha doğru ve hızlı kararlar alabilecek. Yerel yönetimler ise hizmetlerini vatandaşımıza daha verimli bir şekilde sunabilecekler" dedi.

"Sıfır atık ve depozito sistemi KKTC'de de olacak"

İklim değişikliğiyle mücadelede de KKTC'ye Türkiye'nin destek vereceğini dile getiren Bakan Murat Kurum, yine evsel atıkların depolanması ve bertarafı konusunda teknik ve maddi destek sağlanacağını söyledi. KKTC'nin her köşesinde, her sektörde topyekun kalkınma sağlanması arzusu içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Sıfır Atık Projemizi de Kıbrıs'ta uygulayacağız. Burada depozito iade makinelerimizle atıkların ekonomiye kazandırılması anlayışla atıkların neredeyse tamamını dönüştürecek bir sistemi inşallah Kıbrıs'a kazandırmış olacağız. Tüm bu projelerle birlikte aslında kendi ayakları üzerinde duran, üreten, kalkınan KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği kardeşleri olarak verdik. Vermeye inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Protokoller imzalandı

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında, "Çevre ve Şehircilik Alanında Bildirge", "Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü" ve "Tapu ve Kadastro Alanında Eylem Planı" imzalandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Sosyal Konut, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

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