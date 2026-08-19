Bakan Memişoğlu, Saldırıya Uğrayan Vekili Ziyaret Etti

SALDIRIYA UĞRAYAN VEKİLİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün bıçaklı saldırıda yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyaretin ardından Gaziantep Valiliği'nde gerçekleşen il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, Toplu Hastane ve Aile Sağlık Merkezleri açılış törenine katılan Memişoğlu, açıklamalarda bulundu.

'ŞEFKATLİ BİR SAĞLIK ANLAYIŞI DA İNŞA EDİYORUZ'

Memişoğlu, "Bizler hastanelerimizi yaparken içinde insanımıza dokunan, şefkatli bir sağlık anlayışını da inşa ediyoruz. Bizim için ailenin, annenin ve çocuğun sağlığı her şeyden önce geliyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren anne ve bebek sağlığını odağımıza aldık. Özellikle tıbbi gereklilik olmadan yapılan sezaryen oranlarının yüksekliğini önemli bir halk sağlığı meselesi olarak gördük. Öncelikle şunu açıkça ifade edeyim; sezaryen, cildin 7 kat kesildiği ciddi bir ameliyattır. Tıbbi gereklilik olmadan yapılan cerrahi müdahale, anne ve bebek sağlığı açısından riskler oluşturabilmektedir. 2024 yılında dünyada yüzde 15'lerde olan sezaryen oranları ülkemizde yüzde 62,8'di. Tam 4 katı. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığı için neyin daha yararlı olduğunu açıkça belirtmekle mükellefiz. Nitekim Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Normal Doğum Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 58,5'e kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise yüzde 15 düşüş sağladık" dedi.

'3 BİN 400 KOORDİNATÖR EBE GÖREVLENDİRDİK'

Bakan Memişoğlu, "Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz hem tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek hem de her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. İstiyoruz ki hiçbir anne adayımız, gebeliğinin ilk gününden doğumuna kadar kendisini yalnız hissetmesin. Yanında bir sağlık çalışanımız, bir rehberimiz, bir ebemiz olsun. Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza; takibi ister özel muayenehanede olsun ister üniversite hastanesinde olsun hamileliklerinin son 3 ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. Artık anne adaylarımızın gebeliğini öğrendiği ilk andan doğum sonrasına kadar yanlarında olan uzman bir rehberi var. Ebe; anne adayımızın sorularını cevaplıyor, onu doğuma hazırlıyor, emzirmeden yeni doğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Gerektiğinde de ilgili sağlık profesyonellerine yönlendiriyor. Bu kapsamda sahada 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevu önceliği tanımladık" diye konuştu.

'1 MİLYON ANNE ADAYIMIZA DESTEK OLDUK'

Memişoğlu, "81 ilimizin tamamında bebek dostu hastanelerimizle hizmet veriyoruz. Ülke genelinde bin 774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızı devreye alarak 250 bin anneye dijital ortamda rehberlik ettik. Gebeliğin ilk gününden doğuma, doğumdan lohusalığa ve bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğimizi bütüncül bir anlayışla takip ediyoruz. Ayrıca gece gündüz, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım atıyoruz. Yıl sonuna kadar 7 kreşimizi sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunacağız. İlk etapta 2 ilimizde kreşlerimiz faaliyete başlıyor. Sağlık çalışanlarımızın çocukları için güvenli ve nitelikli bir ortam oluşturacak kreşlerimiz, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Anne ve bebeğimizin sağlığı için kurduğumuz bu güçlü sistemin en önemli adımlarından biri de elbette modern sağlık tesislerimizdir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, modern fiziki yapısı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla hem Gaziantep'imizin hem de bölgemizin sağlık hizmet sunumuna büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,