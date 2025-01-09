Bakan Tekin, Pakistan Lahor\'daki Türkiye Maarif Vakfı\'nın okulunu ziyaret etti

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan'ın Lahor kentindeki okulunu ziyaret etti.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Pakistan'a giden Bakan Tekin, ziyaretinin ilk gününde Türkiye Maarif Vakfı Okullarının Lahor kentinde bulunan kampüsünü gezdi. Bakan Tekin'e ziyaretinde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti. Bakan Tekin, okula gelişinde kendisini çiçeklerle karşılayan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra öğrenci projelerinin yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Bakan Tekin, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra okulun konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda öğretmenlerle buluşan Bakan Tekin, Türkiye'de Pakistan dendiği zaman herkesin yüzünde bir tebessüm ifadesi oluştuğunu belirterek, "Pakistan'la ilgili bu sempatinin kuşkusuz birçok sebebi var; İslam kardeşliği bunlardan bir tanesi. Yine zor zamanlarda birbirimizin yanında olma hasletlerimiz bunlardan bir diğeri. Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'daki kardeşlerimizin ulusal kurtuluş savaşımıza verdikleri destek, dilden dile sürekli anlatılır. Muhammet İkbal bu kardeşliği güçlendiren isimlerden bir tanesi. Bizde Muhammet İkbal, sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda emperyalizme karşı güçlü bir direnişi sembolize eden bir aktivist, bir entelektüel, bir ilim insanı, bir mütefekkir olarak tanınır. Türkiye'de idealist ve topluma karşı sorumluluk hisseden bütün entelektüellerin kuşkusuz bir Muhammed İkbal geçmişi vardır. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak Ankara'nın en önemli caddelerinden birine Cinnah adının verildiğini hatırlatan Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı okullarının önemine vurgu yaptı.

'EĞİTİM, KÜRESEL DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ BİR ENSTRÜMAN HALİNE DÖNÜŞTÜ'

Gittiği her ülkede Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye Maarif Vakfı kurulurken bir çıkış noktası vardı. Bilindiği gibi eğitim, artık küresel dünyada çok önemli bir argüman, enstrüman haline dönüştü. Vakfı kurarken gerekçemiz şu idi; dünyada evrensel geçerliliği olan diploma programları var ama İslam dünyasından neşet etmiş, değerlerimizi ve hassasiyetlerimizi ön planda tutan, ezilen dünyanın haklarını savunan bir diploma programının eksikliğini hissettik. Türkiye Maarif Vakfı'nın varlık sebebi, bu anlamda böyle bir evrensel geçerliliği olan ve gönül coğrafyamızın hassasiyetlerini yansıtabilecek bir diploma programı inşa edebilmekti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Maarif Vakfını daha ileriye taşımak için atılması gereken adımların takipçisi olacağız inşallah. Bu vesileyle Vakfın çalışmalarında katkı sunan emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Zor günlerinde tüm kurumlarıyla fedakarca her zaman Türkiye'nin yanında yer alan Pakistan devletine ve Pakistan halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da ileten Tekin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öte yandan Bakan Tekin, Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Badşahi Cami'nde bulunan mezarını ziyaret etti, karanfil bıraktı ve dua etti. Tekin, daha sonra Badşahi Camii'ne de ziyarette bulundu.