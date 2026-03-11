Bakan Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfının iftarına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan Tekin, ramazan ayının Türk milleti, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

İftar sofralarındaki paylaşımın önemini vurgulayan Tekin, "Hele ki peşin hükümlerle örülmüş duvarların yükseldiği, hükmün malumattan önce verildiği, insanların birbirine kulak vermek yerine birbirlerini kendi zannının içine hapsettiği zamanlarda bu türden buluşmalar bir kat daha anlamlı hale gelmiştir." diye konuştu.

Tekin, birbirini yok saymadan aynı hayatın içinde yer almanın, Türk milletini asırlardır bir arada tutan etken olduğunu belirterek, "Farklılıkları çatışmanın malzemesi haline getiren bir mizaç bu millete hiçbir zaman istikamet vermedi. Anadolu'nun irfanı da buradan süzüldü, gönüller arasına duvar örmek yerine araya bir hukuk, hatır, muhabbet yerleştirdi. Bu milletin hafızası, bu inceliği hayatın tabii akışı içinde yoğurdu." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışı besleyen en güçlü damarlardan birinin de Ehl-i Beyt muhabbeti olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Hazreti Ali'nin adaletle hikmeti aynı çizgide buluşturan yüksek mizacı, asırlardır bu coğrafyanın vicdanına istikamet verdi. Yunus'un dili, Mevlana'nın ufku, Hacı Bektaş Veli'nin nefesi, Pir Sultan Abdal'ın vicdanı, Hatayi'nin irfanı ve muhabbeti, bu milletin iç dünyasında derin izler bıraktı. Gönlü incitmemeyi, hakkı gözetmeyi, sözü bir emanet gibi taşımayı, insanı haysiyetiyle görmeyi öğreten o büyük terbiye, nesilden nesle bu şekilde miras kaldı. Onun için burada sözünü ettiğimiz uzlaşı kültürü, kendi tarihinden, kendi irfanından, kendi insan tecrübesinden kökünü alan kuvvetli bir istikametin devamıdır."

Bakan Tekin, kendilerine düşen görevin, asırlardan süzülüp gelen bu inceliğin hayattan çekilmesine izin vermemek olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin birbirine daha dikkatle baktığı, dinlerken hakkaniyeti elden bırakmadığı, konuşurken hatırı gözettiği, ortak hayatın hukukunu daha derinden hissettiği bir iklimi kuvvetlendirmek zorundayız." dedi.

"İç cephemiz daha da güçlü olmak durumunda"

Hatır bilen, emanet taşıyan, ölçü gözeten ve muhatabının onurunu incitmeden yol yürüyen bir nesil yetiştirmenin önemine işaret eden Tekin, "Bu millet nice badireyi, tam da böyle zamanlarda içinden çıkardığı vakar, basiret ve irfanla aştı. Kırılan yeri onaran, mesafeyi azaltan, gönüller arasında yeniden yol açan kuvveti kendi içindeki bu dinamiklerle buldu. Bugün de ihtiyaç duyduğumuz şey, işte bu irfanı yeniden hayatın merkezine alabilmektir. Birbirimizi daha hakkaniyetli dinleyebildiğimiz, hatırı ve hukuku zedelemeden konuşabildiğimiz, ortak hayatı daha derin bir şuurla taşıyabildiğimiz ölçüde istikametimiz de güç kazanacaktır." diye konuştu.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'den itibaren AK Parti iktidarları boyunca atılan demokratikleşme, sivilleşme ve hak alanlarını genişletme adımları, bu ülkede farklı toplumsal kesimlerin birbirini daha yüksek bir dikkatle görmesine imkan oluşturmuş, bugün üzerinde konuştuğumuz kardeşlik zeminini güçlendiren ciddi bir birikim meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde taşınan bu irade, Cumhur İttifakı'nın milli birlik, toplumsal huzur ve iç cepheyi tahkim etme kararlılığıyla daha da kuvvet kazanmıştır. Bugün Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan irade de kardeşlik hukukunu büyütme ve memleketin müşterek hayatını daha sağlam bir zemine kavuşturma bakımından tarihi öneme haizdir."

Hele ki yakın coğrafyamızda ağır sarsıntıların yaşandığı geçtiği, bölgemizde istikrarsızlığın derinleştiği böylesi bir dönemde milli birliğimiz, kardeşlik zeminimiz ve iç cephemiz daha da güçlü olmak durumundadır. Bu vesileyle, iç cepheyi tahkim etme yönünde kararlı bir irade sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz ederim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de bu iradeyi gelecek kuşaklara aksettirecek bir kararlılık içerisinde hareket ediyoruz."

"Ramazan ayını okullarımızda coşkulu bir biçimde karşıladık"

Anadolu'da birliği, beraberliği ve dirliği temsil eden kültürü gelecek kuşaklara aksettirmeyi amaçladıklarını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kültürün gelecek kuşaklara aksetmesi için elimizdeki bütün imkanları maksimum düzeyde kullanmayı kendimize ilke edindik. Bu vesileyle, yardımlaşmayı, millet olma şuurunu, milli birliğimizi, beraberliğimizi en güçlü temsil ettiğimiz dönemlerden olan ramazan ayını da okullarımızda öğretmenlerimizle, velilerimizle ve bütün toplumumuzda coşkulu bir biçimde karşıladık. İnşallah bizi bir arada tutan bütün önemli günleri, değerli haftaları, bütün vakitleri bereketli kılacak, milli birliğimizi, milli şuurumuzu en güçlü düzeye çıkaracak adımları hep beraber atacağız"