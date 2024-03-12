Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İnfial yaratan para sayma görüntüleriyle ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularına yanıt veren Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler hakkında konuştu.

"KARA PARA VARSA TÜM BUNLAR ORTAYA ÇIKACAK"

Görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin alınmaya başladığını belirten Tunç, "Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak" dedi.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (11 Mart) CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği öne sürülen paralarla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılmıştı. Yapılan açıklamada "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir" ifadelerine yer verildi.