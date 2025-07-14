Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu Açıklaması

Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu Açıklaması
14.07.2025 12:26
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni'nin 68 gün boyunca, 90 bin kilometrenin üzerinde yol katedeceğini belirterek, "Tren, 100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiği her istasyonda, her şehirde, her yürekte 15 Temmuz'un ruhunu yeniden canlandıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni'nin 68 gün boyunca, 90 bin kilometrenin üzerinde yol katedeceğini belirterek, "Tren, 100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiği her istasyonda, her şehirde, her yürekte 15 Temmuz'un ruhunu yeniden canlandıracak." dedi.

Uraloğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, trenin "Zaferin adı Türkiye" temasıyla Ankara- İstanbul arasında ilk seferine çıkacağını söyledi.

15 Temmuz 2016'nın, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden olduğunu belirten Uraloğlu, "Hain FETÖ mensupları, bu aziz milletin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kastettiler. Tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, milletin silahını millete doğrulttular. Millet Meclisi'mizi bombaladılar, sokaklarda masum canlara kıydılar ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, o gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısıyla, milyonların sokağa döküldüğünü anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, ellerinde bayrakları, yüreklerinde imanları, tek bir ses oldular; 'Ya istiklal, ya ölüm.' O gece, TÜRKSAT'ta Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz, hainlerin yayınları kesme girişimini canları pahasına engelledi. Cumhurbaşkanımızın sesi milletimize ulaştı, milletimiz iradesine sahip çıktı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi gecede söylediği "Bu millet, tankların gücüne değil, imanının gücüne inandı ve işte o iman, o kararlılık, 40 yıllık hain planları bir gecede yerle bir etti." sözünü hatırlatan Uraloğlu, 15 Temmuz'un, milletin yeniden diriliş destanı olduğunu ve bu destanın, "Zaferin adı Türkiye" diye yazıldığını vurguladı.

Uraloğlu, bu destanı yaşatmak, o geceki ruhu yeniden hissettirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü eliyle giydirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni"ni uğurladıklarını kaydetti.

"15 Temmuz bu milletin ikinci Kurtuluş Savaşı"

Trenin 68 gün boyunca, Ankara-İstanbul, Ankara- Konya, Ankara- Eskişehir, Konya-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara- Karaman, Ankara- Sivas hatlarında, tam 90 bin kilometrenin üzerinde yol katedeceğini bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tren, 100 binden fazla yolcuyu taşıyarak, geçtiği her istasyonda, her şehirde, her yürekte 15 Temmuz'un ruhunu yeniden canlandıracak. Bu tren, sadece yolcu taşımayacak, aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, İzmit, İstanbul, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta milyonlarca vatandaşımız, trenimizin üzerindeki mesajlarla o kahramanlık destanını bir kez daha yad edecek. Trenlerimizde gösterilecek videolar ve asılacak afişler, bu büyük zaferi ve alınacak dersleri nesilden nesle aktaracak."

Uraloğlu, 15 Temmuz'un, "Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı" olduğuna işaret ederek, o gece, Türk milletinin bir kahramanlık destanı yazdığını dile getirdi.

Demir yollarının 168 yıllık köklü mirasıyla aziz vatanın her karışına hizmet etmenin, milletin yolunu açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, 15 Temmuz'un adsız kahramanlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. 'Zaferin adı Türkiye!' diyerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'mizin yolunun açık olmasını diliyorum."

Uğurlama töreninde, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu, '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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