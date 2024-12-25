Bakan Uraloğlu: 2'nci pist ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve yük trafiği arttı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: 2'nci pist ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve yük trafiği arttı

Bakan Uraloğlu: 2\'nci pist ile Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda yolcu ve yük trafiği arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan 2'nci pist sayesinde yolcu ve yük trafiğinde yüzde 12'şer artış gerçekleştiğini açıkladı.

25.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:23
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yıl hizmete açılan 2'nci pist sayesinde yolcu ve yük trafiğinde yüzde 12'şer artış gerçekleştiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin açılışını 25 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Pistin 1 yıldır hizmette olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nında artan yolcu ve uçak trafiğine rahat cevap verilebilmesi amacıyla hizmete açtıkları 2'nci pist sayesinde hava trafik kapasitesini artırdıklarını aktardı. Havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla İstanbul'un uluslararası bir havacılık merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 bin 540 metre uzunluktaki 2'nci pisti hizmete alarak, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin ekonomi ve turizmine çok önemli katkılar sağladık. Geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde inşa ettiğimiz pist ile havalimanımızı vizyoner bir bakış açısıyla geliştirdik" dedi.

'YILDA 41 MİLYON 270 BİN 10 YOLCUYA HİZMET VERDİ'

Hizmete aldıkları 2'nci pistin yanı sıra taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı tesisleriyle hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, bu hizmetlerin meyvesini artan yolcu ve uçak trafiğinde aldıklarını belirterek, "Sabiha Gökçen Havalimanımızda 2024 yılında yüzde 6 artışla 241 bin 536 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiğinde ise artış yüzde 12 oldu ve 41 milyon 270 bin 10 yolcuya hizmet verildi. 2'nci pistin açılmasıyla birlikte 2024 yılında 2023 yılına göre iç hatlarda yüzde 6 artışla 128 bin 543 ton, dış hatlarda yüzde 15 artışla 292 bin 381 ton yük taşındı. Toplam yük trafiğinde ise geçen yıla göre yüzde 12 artış gerçekleşti ve 420 bin 924 ton yük taşındı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: 2'nci pist ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve yük trafiği arttı - Son Dakika

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