Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Konuştu

15.08.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de bulgur festivali düzenledi, projeleri anlattı ve hizmetleri vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Bulgur Festivali'nde yaptığı konuşmada, festivalin bereketli ve verimli olmasını diledi.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun 6 yıllık görev süresinde tamamladığı 50 projesinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Allah razı olsun. Bunun bedeli elbette kıymetlidir ama daha kıymetlisi de vatandaşın ihtiyacını giderecek çeşmeye musluk taksanız en kıymetlisi o olabilir. Onun için vatandaşa dokunmuşsunuz, Allah razı olsun. Rabbim sizleri daha güzel hizmetlere vesile kılsın." diye konuştu.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kırşehir ve Çiçekdağı'na yaptıkları projelere dikkati çekerek, "Kırşehir'i gerek Kaman- Bala üzerinden gerekse de Kırıkkale üzerinden bölünmüş yolla Ankara'ya bağladık. Sadece Ankara'ya bağlamadık, Ege, Marmara ve Kapıkule'ye kadar bağladık. Kırşehir'imizi Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu'ya bölünmüş yollarla bağladık. Hacıbektaş üzerinden Nevşehir, Niğde'den bütün Akdeniz'e bağlamış olduk. Otoyol bağlantısıyla bir taraftan Kapıkule'ye, diğer taraftan da Şanlıurfa'ya kadar otoyol standardıyla Kırşehir'imizi kavuşturduk." ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yolunun çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin 81 iline olduğu gibi Kırşehir'de de birçok hizmet yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Devam edenler ve planladıklarımız var. Kırşehir'den başlayıp da Çiçekdağı'na gelip, oradan Yerköy üzerinden anayola bağlanan yolu yatırım programına almıştık. Hemen Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölümün, önümüzdeki ay inşallah ihalesini yapıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bizler takipçisi olacağız. Yaptığımız hizmetlerde her kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Bizim görevimiz size yaptığımız hizmetleri kafanıza kakmak değildir. Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allahü Teala bize çok daha hizmetler yapmayı nasip etsin, bizi sizlere karşı mahcup etmesin."

Festivale, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı.

Daha sonra Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri hizmete giren 50 projenin açılışını gerçekleştirdi.

Bu arada, Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri festivalde bulgur dövdü.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Çiçekdağı, Festival, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor’un rakibi belli oldu Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor'un rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 21:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.