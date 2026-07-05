Çamlıbel Tüneli: Sivas-Tokat arası seyahat süresi 5 dakikaya düşecek - Son Dakika
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Çamlıbel Tüneli: Sivas-Tokat arası seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Çamlıbel Tüneli: Sivas-Tokat arası seyahat süresi 5 dakikaya düşecek
05.07.2026 14:13
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. Proje tamamlandığında Sivas-Tokat arası yol 2,3 km kısalacak, seyahat süresi 5 dakikaya inecek, yıllık 371 milyon lira tasarruf sağlanacak, bölge ekonomisi canlanacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile Tokat arasındaki seyahat süresini kısaltacak olan Çamlıbel Tüneli' hakkında, "Tünelimiz tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceğiz. Sivas ve Tokat başta olmak üzere tüm bölgedeki lojistik maliyetlerini düşürerek ticaret hacmini artıracak, turizm hareketliliğini canlandıracak, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile Tokat arasında yer alan Çamlıbel Geçidi'ne yapılacak olan Çamlıbel Tüneli'nin temel atma törenine katıldı. Törende ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de yer aldı.

'KADER BİRLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TAÇLANDIRIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Sivas ve Tokat illerinin Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergahların kesişme noktasında yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısının ve kara yolları ağlarının gelişmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde; Tokat ve Sivas'ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat'ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas'ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik. Tokat'ta; Turhal-Tokat, Tokat-Çamlıbel, Aybastı-Reşadiye ve Tokat Çevre Yolları gibi, Sivas'ta ise Şarkışla-Kaynar, Hafik-Doğanşar, Sivas-Çamlıbel-Tokat, Koyulhisar-Mesudiye ile Kangal Çetinkaya Ayrım Divriği Yolu gibi projeleri hayata geçirdik. Komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Biliyorsunuz, Sivas ve Tokat tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmış, aynı sevinçleri ve hedefleri paylaşmıştır. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile bu kadim kader birliğini bir kez daha taçlandırıyoruz. Çamlıbel Tüneli, iki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir" diye konuştu.

'BÖLGE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞIZ'

Çamlıbel Geçidi'nin zorlu şartları hakkında Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen Çamlıbel Geçidi, muhteşem ama bir o kadar da zorlu bir geçittir. Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır. Doğanın zorlu bir sınavı, adeta geçit vermek istemeyen bir dağ kapısı gibidir. İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı, 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tünelimizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tünelimiz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas Ayrımı-Tokat Yolu'nun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle, ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip, 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Egzoz emisyonunu 2 bin 794 ton azaltarak, Sivas ve Tokat'ımızın eşsiz doğasını koruyacağız. Tünelimiz tamamlandığında Sivas ve iç kesimlerle Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardını yükselteceğiz. Sivas ve Tokat başta olmak üzere tüm bölgedeki lojistik maliyetlerini düşürerek ticaret hacmini artıracak, turizm hareketliliğini canlandıracak, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağız."

'KALKINMA HAMLESİ'

Projenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Uraloğlu, "Bu proje sadece bir tünel değil, Sivas ile Tokat arasında kardeşliği, üretimi ve umudu çoğaltacak bir kalkınma hamlesidir. Bölgemizin sosyoekonomik dinamiklerini güçlendirecek, gençlerimize istihdam imkanı sunacak, afet ve acil durumlarda alternatif koridorlar sağlayacaktır. Sivas ve Tokat, tarih boyunca kader birliği yapmış, aynı coğrafyanın zorluklarını omuz omuza aşmıştır. Nasıl ki yüksek hızlı tren hattımız Sivas'a ulaştığında kardeş şehirlerimizin tarihi kader ortaklıklarını modern bir ulaşımla taçlandırmıştı. Bugün de Çamlıbel Tüneli ile aynı ruhu kara yolunda yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dua edilip, Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çamlıbel Tüneli: Sivas-Tokat arası seyahat süresi 5 dakikaya düşecek - Son Dakika

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