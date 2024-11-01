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Bakan Uraloğlu STK'larla Buluştu

Bakan Uraloğlu STK\'larla Buluştu

Bakan Uraloğlu, Rize'de STK temsilcileriyle bir araya gelerek yatırımlar hakkında bilgi verdi.

01.11.2024 19:09
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STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı süren Çamlıhemşin Tüneli'nde Işık Görme Töreni'nin ardından valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Bakan Uraloğlu, sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırının tek sebebi budur. Ama bu tür saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecek. İnadına daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz" dedi.

'HAVACILIKTA ÇAĞ ATLADIK'

Son 22 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Havalimanıyla 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık. Yıl sonunda 349'a bunu ulaştırmış olacağız. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da uzaya başarıyla fırlattık, test sürecine devam ediyoruz. Yüzde 81'i Türk mühendislerinin yaptığı bir uydudan bahsediyoruz. TÜRKSAT 6A uydusu Türk insanın ben bunu yapabilirim demesidir" diye konuştu.

'İLK ETAPTA 600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ'

Lojistik merkezin ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızla gelişen organize sanayi bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik ve üretim merkezine dönüşen Rize'nin artan ulaşım ihtiyaçlarını yönelikte büyük projeler hayata geçiriyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. Bu limanımız doğu Karadeniz bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip. Kafkas ülkeleri ve orta doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kulandı.

Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

Kaynak: DHA

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