Bakan Uraloğlu: THY, 23 Ocak\'tan itibaren haftada 3 kez Şam\'a sefer düzenleyecek (2)

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'TURİZM CENNETİ BELDELERİN ULAŞIMINI GÜÇLENDİRDİK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Korkuteli- Elmalı Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turkuaz rengi denizi ve tarihi kültür varlıklarına dayalı turizmin yanı sıra güneşin tebessümüyle beslenen bereketli topraklarındaki meyve ve seracılık faaliyetleriyle de tanındığını söyledi. Kentte yetişen sebze ve meyvelerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Türkiye'de tarımsal ihracat yapan şehirlerin en başında yer alan Antalya'ya bugüne kadar önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Antalya'da tarım, turizm, sanayi ve ticaret faaliyetlerini geliştirmek son 23 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, kentin ulaşım ve iletişim altyapısı için 214 milyar 181 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 743'e yükselttiklerini ve 123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu 1068'e çıkardıklarına değinen Bakan Uraloğlu, "Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta köprülü kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova- Finike yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın batısında bulunan turizm cenneti beldelerin ulaşımını güçlendirdik" diye konuştu.

26 AYRI KARA YOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'yle Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların 4 dakikada geçilmesini sağladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Kızılkaya-Antalya yolu, Antalya-Alanya- Gazipaşa yolu, Kumuca-Finike yolu, Demre Şehir geçişi, Kaş Çevre yolu, Kalkan Şehir geçişi, Akseki Bağlantı yolu, Kızılcadağ-Elmalı yolu, Konaklı- Güzelbağ yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da açtık. Bugün itibarıyla da Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun kalan kesimi, Alanya Doğu Çevre Yolu ikmali, Elmalı-Finike yolu ve Antalya-Taşağıl-Konya yolu gibi 26 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz" dedi.

'ANTALYA-ALANYA OTOYOLU PROJELENDİRDİK'

Antalya-Alanya otoyolunun yakında temelini atacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Otoyolumuzu, 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Antalya-Alanya otoyolumuz özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacak. Bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede daha fazla noktaya ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine ve farklı destinasyonları keşfetmelerine imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Yeni turizm tesislerinin açılmasına da öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır."

'YILDA 494 MİLYON LİRA TASARRUF'

Elmalı ve Korkuteli'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık anlamında önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, iki ilçeyi birbirine bağlayan yolu sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Güzergahtaki seyahat süresinin 46 dakikadan 25'e indiğini vurgulayan Uraloğlu, zamandan 387 milyon, akaryakıttan 107 milyon olmak üzere yılda toplam 494 milyon lira tasarruf edeceklerini söyledi. 45,7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli bölünmüş yol standardında inşa ettikleri proje kapsamında, köprüler ile 2 farklı kavşak ve 15 hemzemin kavşak yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Yolun açılmasıyla İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında Türkiye'nin en önemli sebze-meyve üretim merkezlerinden daha hızlı, daha konforlu bir ticaret ve nakliye koridoru tesis ettik" dedi.

'ANTALYA HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİNİ 82 MİLYON YOLCUYA YÜKSELTECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon avro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Antalya Havalimanı'nda geçen yıl 40 milyon yolcu seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya yükselteceğiz. Bu projeleri yapmasaydık Antalya Havalimanı tıkanmış olurdu. Geleceği görmek, tam olarak budur. Proje kapsamında bugüne kadar yüzde 97'lik fiziki gerçekleşme sağladık. Nisan ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. Antalya'yı, Doğu Akdeniz'in yat turizmi merkezi yapacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda Alanya ve Kaş yat limanlarını hizmete açmıştık. Heyecanla beklenen 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa yat limanımızın inşa çalışmalarını bitirdik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Demre yat limanının altyapısını da tamamladık. 2025 yılında üst yapı projelerini de tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından yolda test sürüşü yaptı. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ile MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ,