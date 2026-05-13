Bakan Uraloğlu: Türksat 7A için kolları sıvadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu: Türksat 7A için kolları sıvadık

13.05.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 7A'nın fizibilite ve ihtiyaç analizlerinin tamamlandığını, uydunun uzaya gönderileceğini açıkladı. Ayrıca 5G abone sayısının 34 milyona ulaştığını ve fiber altyapıda Avrupa'da ilk üçte olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 7A için "kolları sıvadıklarını" söyleyerek, "İhtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dünyanın teknoloji ve telekomünikasyon alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'na (GSR) ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ihtisas kuruluşu olan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

Sempozyuma, ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu (BDT) Direktörü Cosmas Luckyson Zavazava, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, dünya genelindeki telekomünikasyon düzenleyicileri, teknoloji liderleri ve kamu temsilcileri de katıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Uraloğlu, toplantının uluslararası iş birliğini güçlendirecek ve ortak bir küresel perspektif oluşturacak sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, "GSR 26'yı yalnızca bir sektör buluşması değil, dijital geleceğin yönetimine ilişkin küresel bir istişare platformu olarak da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm çağında nasıl bir gelecek inşa edilmek istendiği sorusuna birlikte yanıt arandığını söyleyen Uraloğlu, teknolojinin artık yalnızca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmadığını ifade etti. Uraloğlu, "Teknoloji artık ekonomiyi yönlendiren, toplumu dönüştüren, güvenlik anlayışını değiştiren ve küresel rekabeti yeniden tanımlayan stratejik bir güçtür" dedi.

"AVRUPA'DA EN ÇOK HANEYE FİBER ALTYAPI SAĞLAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda kalkınma, egemenlik ve küresel rekabet meselesi olarak değerlendirdiğini belirten Uraloğlu, güçlü bir dijital ekosistem inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Uraloğlu, "İnanıyoruz ki dijital çağın en güçlü ülkeleri; teknolojiyi sadece tüketenler değil; geliştirenler, yön verenler, kurallarını oluşturanlar ve katkı sağlayanlar olacaktır. Türkiye'nin hedefi de bu sürecin aktif ve güçlü aktörlerinden birisi olmaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin son çeyrek asırda önemli altyapı hamleleri yaptığını kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında geniş bant internet abonemiz yoktu ve fiber kablo ağımız sadece 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik altyapımız 680 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 17 kez dolaşabilecek bir uzunluğa erişti. Geniş bant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise yaklaşık 100 milyona ulaştı. Ayrıca 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk üç ülke arasındayız."

Uydu teknolojilerinin Türkiye için bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesi olduğunu belirten Uraloğlu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçen yıl hizmete alındığını hatırlattı. Uraloğlu, "Şimdi Türksat 7A için kolları sıvadık; ihtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz" dedi.

5G'DE ABONE SAYISI 34 MİLYONA ULAŞTI

Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşlarının geride bırakıldığını söyleyen Uraloğlu, 31 Mart 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye" töreniyle 5G'ye geçildiğini hatırlattı.

Uraloğlu, "81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günde yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemiz nüfusunun dörtte biri bu teknolojiyle buluştu. Aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede de 12 milyon 500 bin yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak 34 milyona yaklaşan bir abone sayısına ulaşmış durumdayız. İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, SİBER GÜVENLİKTE "ROL MODEL ÜLKELER" ARASINDA YER ALDI

Vatandaş odaklı dijital hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki tarifelerin e-Devlet üzerinden karşılaştırılmasını sağlayan "Tarife Karşılaştırma" projesinin 2025 yılında Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri kapsamında "Bilgiye Erişim" kategorisinde şampiyon seçildiğini söyledi.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında da önemli bir olgunluğa eriştiğini ifade eden Uraloğlu, ITU'nun Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'nin tüm başlıklarda tam puan alarak "Seviye 1 Rol Model Ülkeler" arasında yer aldığını söyledi.

ITU'nun öncelikleriyle Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu arasında güçlü bir uyum bulunduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin 2027-2030 dönemi için gerçekleştirilecek PP-26 seçimlerinde ITU Konsey Üyeliğine yeniden aday olduğunu da duyurdu.

Türkiye'nin Konsey bünyesinde aktif, yapıcı ve sorumluluk sahibi katkılarını sürdürme iradesini koruduğunu kaydeden Uraloğlu, ITU üyesi ülkelerin desteklerine güvendiklerini ifade etti.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ, ITU'NUN DİJİTAL GELECEK VİZYONUNA KATKI SAĞLADI"

Dijital dönüşüm sürecinde yalnızca altyapıyı geliştirmediklerini, aynı zamanda dijital ekosistemi daha güvenli ve insan odaklı hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesine de değindi.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin özellikle çocukların korunmasını merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünü olduğunu aktararak "Dijital çağda en büyük servetimiz, olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, akran zorbalığından, manipülatif içeriklerden ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir" dedi.

Türkiye'nin bu yasayla ITU'nun güvenli ve kapsayıcı dijital gelecek vizyonuna somut katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Bu düzenleme, sosyal medyayı asla yasaklayan değil, onu daha güvenli ve sorumlu bir mecraya dönüştüren, çocuklarımızı risklerden korurken aileleri de güçlendiren insani bir yaklaşımdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: Türksat 7A için kolları sıvadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:49
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:41:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Türksat 7A için kolları sıvadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.