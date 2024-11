Bakan Yerlikaya: 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Yerlikaya, kırsalda ve şehirde terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu yılın ilk 10 ayında kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

'92 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ'

1 Ocak-1 Kasım arasında, FETÖ'ye yönelik 4 bin 177 operasyon düzenlendiğini ve 935 kişinin tutuklandığını aktaran Yerlikaya, DEAŞ'a yönelik 1205 operasyonda ise 655 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 72'si bombalı olmak üzere 92 terör eylemi engellendi. Kabine dönemimizde 156'sı bombalı olmak üzere 203 terör eylemi engellendi. Hangi renk kategoride aranırlarsa aransınlar, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşmış bu hainleri, mutlaka ama mutlaka buluyor ve yok ediyoruz. Bu yıl içinde sözde 35 üst düzey terörist, kahramanlarımızca etkisiz hale getirildi. Türkiye, terörün başını ezmeye, hainlerin yuvalarını dağıtmaya kararlıdır" diye konuştu.

'100 OLAYDAN 98'İ AYDINLATILDI'

Yerlikaya, olayları aydınlatma oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak yüzde 97,8'e ulaştığını kaydederek, "Her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı ve adalete teslim edildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, 2023 yılının ilk 10 ayında olay sayısı 244 bin 457'ydi. 2024 yılının ilk 10 ayında, 72 bin 859 daha az olay meydana geldi. Azalış oranı yüzde 29,8 oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 14,4 artarak yüzde 81,3'e ulaştı. Son 1 yılda kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısı toplam 96 bin 289 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 60,4, kapkaç yüzde 59,3, evden hırsızlık yüzde 46,6 azaldı. 2023 yılının ilk 10 ayında toplam 126 bin 828 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Bu yılın ilk 10 ayında 60 bin 829 daha az hırsızlık suçu meydana geldi. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 15,8 arttı ve yüzde 72,5 oldu" açıklamasında bulundu.

'KADES İNDİRME SAYISI ARTIYOR'

Yılın ilk 10 ayında 276 kadın cinayeti işlendiğine işaret eden Yerlikaya, kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdikleri elektronik kelepçe kapasitesini artırdıklarını, 1500 kapasiteli elektronik izleme merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif takip ettiklerini belirtti. Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe önleyici tedbir, 44 bin 393 kadına koruyucu tedbir kararı verildi. KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirme sayımız her geçen gün artıyor. Kadına şiddetle ilgili KADES'e ya da 112'ye gelen çağrıyı en öncelikli çağrı sınıfında kabul ediyoruz" dedi.

'505 SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

Bakan Yerlikaya, güvenlik, asayiş, terör, organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göçle mücadeleyi, detaylı şekilde masaya yatırdıklarını belirtip, her il özelinde yürütülen çalışmalarla ilgili geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Suç örgütlerine asla tahammüllerinin olmadığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Huzuru tesis etmek için de yer, zaman, mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılarıyla mücadelemizi gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Her suç örgütü için planlı ve projeli dosyalar hazırladık. Örgütleri detaylıca analiz ettik, hukuk kuralları çerçevesinde teknik takiplerini yaptık, yapıyoruz. Çeteleri suçun türüne göre tanımladık, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele), narkotik, siber suçlar olarak. Daha sonra faaliyet düzeyine göre yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası olarak sınıflandırdık. Bu anlayışla 2024 yılı içinde organize suç örgütlerine yönelik 1223 operasyon düzenledik, 3 bin 770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı, 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın 10 ayında, bu çetelere ait 36 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyduk. Kabine dönemimizdeki bu rakam 106 milyar lirayı geçti."

Türkiye'nin, Interpol ile çok güçlü bir iş birliği olduğunu söyleyen Yerlikaya, 352'si kırmızı bültenle ve 161'i kırmızı difüzyonla (acil yakalama mesajı) aranan toplam 513 kişiyi yakaladıkları bildirdi. Bakan Ali Yerlikaya, uluslararası alanda ortaklaşa gerçekleştirilen etkin operasyonlar sayesinde, kırmızı bültenle aranan 124 kişinin Türkiye'ye iadesini sağladıklarını ve yurt dışında olduğu değerlendirilen 538 kişiyle ilgili de kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

'HER KÖŞEBAŞINDA BİZ VARIZ'

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik meselesi olmadığına dikkat çeken Yerlikaya, " 'Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılamaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Uyuşturucuyu imal eden, ticaretini yapanlara yönelik 41 bin 296 operasyon yaptık. Operasyonlar sonucu tutuklanan şahıs sayısı 29 bin 738. Bu Kabine dönemimizde uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısı 48 bin 163. Her sokakta, her caddede, her köşebaşında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Yerlikaya, 2025 yılına ilişkin Bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu, Komisyon'a sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi. Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85'inin deprem için ayrıldığını ifade etti.