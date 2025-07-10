Bakanlar Bak ve Kacır, Siirt\'te ÇÜGEP Yeni Uygulama Dönemi Açılış ve İmza Töreni\'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Siirt'te, Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) Yeni Uygulama Dönemi Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakanlar Bak ve Kacır, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının işbirliğinde "100 yeni fabrika, 10 bin yeni istihdam" sloganıyla yürütülen ÇÜGEP Yeni Uygulama Dönemi Açılış ve İmza Töreni'ne iştirak etti.

Bir tekstil atölyesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Bak, Türkiye'nin tesis yatırımı açısından büyük bir spor devrimi yaşadığını söyledi.

Kentte, gençlik merkezleri, kapalı spor salonu, yüzme havuzları yaptıklarını ve yeni yatırımlar için belediye başkanlarıyla görüştüklerini ifade eden Bak, bu kapsamda 300 milyon liralık yatırım gerçekleştireceklerini aktardı.

Kentte 1 milyar 240 milyon lira maliyetle 2 bin 190 kişi kapasiteli öğrenci yurdu yaptıklarını anlatan Bak, "Gençlerimizin barınması için de çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de şu anda kapasitemizi 1 milyon yatak seviyesine taşıyoruz. Bu yıl yaklaşık 30'un üzerinde yeni yurt inşaatımızı tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlarımızda 970 bin üniversitede okuyan gencimizin barınmasına vesile olduk. Bu dünyada hiçbir ülkenin yaptığı bir iş değil. Orada kendilerine kredi veriliyor, burs veriliyor, sabah kahvaltısını ve akşam yemeği ücretsiz olarak veriyoruz. Dünyada böyle bir yapı yok. Böyle bir yapıyı yöneten bir sistem yok. İşte ülkemizin büyüklüğü burada. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün öğrencilerimizin güvenli ortamlarda barınmasını, iyi şartlarda eğitim görmesini arzu ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını işaret eden Bak, her ilde bir üniversitenin bulunduğunu, bazı illerde de bu sayının birden fazla olduğunu belirtti.

Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin geleceği olan gençler için '100 yeni fabrika, 10 bin yeni istihdam hedefiyle yola çıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefimiz var. Bu yolda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İstihdamı artıracağız. Gençlerimizin çalışmasını istiyoruz, gençlerimiz dağlara değil, atölyelere, gençlik merkezlerine, üniversitelere gelsinler, ülkemizi kalkındırsınlar. Milli Teknoloji hamlesiyle kendi uçağını, kendi yüksek teknolojisini yapan bir ülke olmak istiyoruz. Bu noktada önemli adımlar attık."

Yatırımlarla gençlerin işsizlik sorununu çözmeye çalıştıklarını aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Ayrıca gençlik fonuyla gençlerimizin evlenmesi için destek veriyoruz. İşi olan çalışan gençlerimiz ülkemizin gelişmesi için de mutlu aileler kuracaklar. Bu yıl 'Aile yılı'. Bu mutlu ailelerin de istihdamlarıyla beraber geleceğe doğru yürüyecekler. Bugün Siirt'te 13 tesisin açılışını yapacağız. Tesis noktasında yeni yeni yatırımcıları bekliyoruz. Bu fabrikaları hazırlıyoruz. Yatırımcı geliyor ve onlara da destek oluyoruz. 'İşte istihdam, işte gelişme, işte yerel kalkınma' diyoruz. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin emrindeyiz, gelecek için çalışacağız."

"İmalat sanayi katma değerinde dünya genelindeki payımızı ikiye katladık"

Bakan Kacır da planlı, uzun vadeli, sağlam ve güçlü bir altyapı ve istikrarlı projelerle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

"Milli gelirimizi son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükselttik." diyen Kacır, şöyle devam etti:

"23 yıl önce, 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı, 267 milyar dolara taşıdık. Kişi başı milli gelirde 15 bin doları yakaladık. İmalat sanayi katma değerinde dünya genelindeki payımızı ikiye katladık. Artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını tasarlayan ve üreten bir ülkeyiz. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sahasına dengeli yayılmış ve topyekun kalkınmış Türkiye'yi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa ediyoruz."

Kacır, Bakanlık olarak çok boyutlu adımlarla gençleri yarının dünyasına hazırladıklarını vurguladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açtıklarını aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"81 ilimizde kurduğumuz DENEYAP Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla gençlerimizi erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Robotik kodlamadan tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi teknoloji alanını kapsayan 36 aylık ücretsiz eğitim sunuyoruz. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları ile araştıran, sorgulayan ve üreten bir neslin temellerini oluşturuyoruz. 'Sektör Kampüste' programımız ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinin güncel bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sunuyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık programlarımız ile teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve dinamizmini müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin çimentosu olarak görüyoruz."

Kacır, 2022 ve 2023 yıllarında kalkınma ajanslarının odak teması olarak "Genç İstihdamı"nı belirlediklerini dile getirerek, gençlerin istihdamına dönük projelere 5,2 milyar lira destekle 25 bin 197 gencin istihdamına katkı sağladıklarını aktardı.

"Şüphesiz, hayata geçirdiğimiz projeler arasında niteliği ve ölçeği bakımından en geniş etkiyi oluşturan örneklerin başında, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz 'Çalışan ve Üreten Gençler Programımız' gelmektedir." ifadelerini kullanan Kacır, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi iş gücüne dahil edecek özel sektör yatırımlarını destekliyor, kendilerinin önünü açacak uygulamaları, fiziki imkanları süratle devreye alıyoruz. Özellikle tekstil, ayakkabı, imalat ve çağrı merkezi gibi hizmet sektörlerinin kullanımına uygun yatırım yerlerinin inşaatlarını da tamamlayarak yatırımcılarımıza sunuyoruz. Gençlerimizin göç etmesine gerek kalmadan, doğdukları topraklarda iş imkanı bulmalarını sağlayan programımızın ilk etabında, tekstil, ayakkabı, hazır giyim, çağrı merkezi, uygulama oteli, yapay zeka ve robotik kodlama merkezi, turizm tesisi gibi farklı alanlarda 32 ilimizden 109 projeyi destekledik. Projemiz ile sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş, adeta bir kampüs kimliğine sahip 155 yeni üretim tesisini ülkemize kazandırdık. 11 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Bugüne kadar 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdiğimiz program ile Batman'ın Gercüş ve Ordu'nun Çatalpınar ilçeleri tarihlerinde ilk defa ihracat gerçekleştirdi. 35 ilçemizde ilk kez bir üretim tesisi faaliyete geçti. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Siirt'te hayata geçirdiğimiz 5 fabrikamız bölgenin en fazla üretim yapan tesisleri haline geldi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında, şimdi 100 yeni fabrikanın inşaatını başlatıyoruz."

Bakan Kacır, Siirt'in yerel ekonomisini güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak, istihdam alanlarını çeşitlendirecek projeleri de kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Kentte yapılacak imalat sanayi yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 11,5 puan kar payı faiz desteği sağlayacaklarını bildiren Kacır, şunları anlattı:

"Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin önemli bir bileşeni Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'mızdır. Programla, 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmeyi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmeyi amaçlıyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile ilimizdeki kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 90 projesine 442 milyon lira destek sağladık. Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji'mizde Siirt'i öncelikli dönüşüm ili olarak nitelendirdik. Siirt'te, Antep fıstığı lisanslı depoculuk faaliyetlerini, öncelikli yatırım alanı olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde, bu alanlarda katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz sürdükçe şehrimiz daha da büyüyecek, kalkınacak. Terörsüz Türkiye ile bu kadim topraklar daha da bereketlenecek, hem bölgemiz hem de Türkiye kazanacak."

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakanlar Bak ve Kacır, protokolü imzaladı.

Öte yandan, törende kentte faaliyete başlayan bazı atölyelerin toplu açılışı kurdele kesimiyle yapıldı.