Bakanlar İftar Programlarına Katılacak

19.03.2026 00:12
Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanları, esnaf ziyaretlerinin ardından iftar programlarına katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi???????, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığının iftar programına katılacak.

(Erzurum/14.15/15.00/15.45/16.30/17.30/18.00/18.32)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hayrat, Dernekpazarı ve Çaykara belediye başkanlıkları ile bu ilçelerin esnafına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Trabzon/11.00-18.37)

2- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin liderleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla zirve toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, İspanya'nın Rayo Vallecano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/23.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası; Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Kasımpaşa ve TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/Konya/20.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında; Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene, VakıfBank ise yine İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'yı konuk edecek.

(Bolu/16.00)

6- Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

***

Kaynak: AA

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:25
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
22:57
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:37
Galatasaray Daikin, CEV Kupası’nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
