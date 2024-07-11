Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Düğümü Çözüldü

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temmuz ayı Meclis toplantısından Bakırköy için yıllardır beklenen parsel bazlı dönüşüm için izni çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek.

Olası İstanbul depreminde Bakırköy zemin yapısı ve yapı stoku açısından İstanbul'un en çok etkilenecek ilçelerin başında geliyor. Araştırmalar 7,5 şiddetindeki bir depremde Bakırköy'deki yapıların yüzde 50'sinden fazlasının hasar alacağını gösteriyor. Öncelikle Bakırköy'ün 7 mahallesi; Zeytinlik, Sakızağacı, Cevizlik, Osmaniye, Yenimahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba yani nüfusun yarısını oluşturan mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmasının başlaması aciliyet olarak görülüyor. Bakırköy Belediyesi yeni dönemde daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 1/5000'lik planlara itiraz etti. Parsel bazında dönüşüm için plan değişikliği istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısında gündeme gelen planı oyladı, yeni plan oybirliğiyle kabul edildi.

Yıllardır süren kentsel dönüşüm muamması

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Belediyesi, 2019 yılı itibarıyla kentsel dönüşümü hızlandırmak için imar planı çalışmalarına başladı. 7 Kasım 2019 tarihinde; Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Yenimahalle, Sakızağacı, Cevizlik ve Zeytinlik mahallelerini kapsayan merkez 7 mahalle için parsel bazlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu çalışması Bakırköy Belediye Meclisi'nden oybirliği ile geçirildi. Bakırköylüler konuyla ilgili çok sayıda imza toplayıp kamuoyu yaratsa da ilgili plan notu, 13 Şubat 2020'de, İBB Meclisi'ndeki AKP çoğunluğu tarafından reddedildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ilişkin 1/5000'lik nazım imar planı çalışmalarına devam etti. 17 ay bekletilen plan, komisyondaki AKP çoğunluğu tarafından değiştirildi. 24 Kasım 2022 tarihinde İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla onaylandı. Buna göre; en az 4 parsel birleşir ve toplamda en az 2.000 metrekare arsa oluşturulursa kat ilavesi imar hakkı verilebilecekti. Ancak planlama alanındaki parsellerin yüzde 72'si 500 metrekareden küçük olduğu için plan gerçekçi, uygulanabilir ve adil bulunmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 yıl sonra yani; 21 Aralık 2023'te meclis kararını gözden geçirdi. 4 parsel yerine 2 parsel bir araya gelir ve bin metrekare olursa kat artışı verilebileceğini onayladı. Karar soruna yine çözüm getirmediği için "siyasi" olarak yorumlandı. Ekonomik imkanı olmayan Bakırköylüler kaderine terk edildi.

Yerel seçim Bakırköy'ün kaderini değiştirdi

2024 Mart'ın yapılan yerel seçimde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,21 oy aldı, İBB Meclisinde çoğunluk CHP'ye geçti. Bakırköy'ün ilk kadın belediye başkanı seçilen Ayşegül Ovalıoğlu seçim galibiyetinin ardından hemen harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki planlara haziran ayında itiraz edildi. Planların 2 parsel bir araya geldiğinde ilave kat değil, parsel bazında değerlendirilmesi istendi. Temmuz ayında toplanan İBB meclisi teklifi görüştü ve oybirliğiyle kabul edildi. Artık alan ve parsel birleştirme şartı aranmaksızın parsel bazında mülk sahipleri dönüşüme gidebilecek. Bakırköy Belediyesi Temmuz ayında İBB Meclisinde onaylanan 1/5000'lik nazım imar planının uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayarak onaya sunulmak üzere tekrar İBB Meclisine gönderecek. Bakırköy Belediyesi'nin öncelikli hedefi birkaç ay içerisinde plan sürecini tamamlayarak, yeni kentsel dönüşüm kararlarını içeren imar durumunu ilçe sakinleri için düzenlemek.

Meclisten oybirliği ile geçen karar sonrası Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Ovalıoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"İnsan hayatının önemini çok iyi biliyorum"

'Evimiz 'diyerek yola çıktığımız Bakırköy'ün yıllardır bekleyen kentsel dönüşüm plan notları için bugün önemli bir karar aldık. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, meclis ve komisyon üyelerimize samimi niyetleri ve çabaları, özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim. Bir hekim ve belediye başkanı olarak insan hayatının önemini çok iyi biliyorum ve her daim önceliğimdir. Bu nedenle çalışma arkadaşlarımla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en önemli gündem maddemiz kentsel dönüşüm oldu. İstanbul'umuzun kadim ilçelerinden Bakırköy'ün köklü tarihi, yaşam kültürü ve güzel insanlarıyla sağlık ve güvenli yarınlara ulaşması için, en fazla bu konuya yoğunlaştık. Yeni plan notlarımızın meclis tatile girmeden onaylanabilmesi için çok çalıştık. Bugün bu emeğimizin karşılığını gördüğümüz için çok mutluyum. Aldığımız karar, riskli bölgelerden biri olan Bakırköy'ün olası Marmara depremi öncesinde yenilenmesinde hayati önemdedir ve çok değerlidir. Aynı zamanda ilçemizin İstanbul'a katacağı yeni değerlerin önünü açacak büyük ve güçlü bir adımdır. Eminim artık Bakırköylüler rahat bir nefes alacaklar. İlçemiz için yeni bir başlangıç olan bu kararın komşularıma hayırlı uğurlu olmasını diyorum."

Rakamlarla Bakırköy'de deprem riski?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019" projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı. İBB'nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Bakırköy deprem riskine de yer verildi.

Bakırköy depremde ne kadar hasar alır?

Çok ağır hasarlı bina: 782

Ağır hasarlı bina: Bin 306

Orta hasarlı bina: 3 bin 394

Hafif hasarlı bina: 3 bin 939