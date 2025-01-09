Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa Cezai İşlem - Son Dakika
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Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa Cezai İşlem

Bakırköy\'de Köpeğe Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa Cezai İşlem

Bakırköy'de Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Paşa Türk, 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 30 bin lira adli para cezası aldı. Mahkeme, sanığın daha önceki istismar eylemlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep eden müşteki avukatlarını tatmin etmedi.

09.01.2025 14:48  Güncelleme: 14:55
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BAKIRKÖY'DE Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından adli kontrolle serbest bırakılan Paşa Türk'ün yargılandığı dava, Bakırköy 38. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve 30 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

OIay, Şenlikköy Mahallesinde boş arazideki ağaçlık alanda 4 Haziran 2024'te meydana geldi. Paşa Türk Alice isimli köpeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Türk, tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına müşteki Özlem Sönmez ve taraf avukatlarının yanı sıra Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Paşa Türk'ün avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı Özlem Mandacı, bilirkişi raporunun okunmasının ardından "Raporda, aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise akli melekelerinin yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasını talep ederiz. Çünkü böyle bir durumu, akli melekeleri yerinde olan birinin yapması mümkün görünmemektedir" ifadelerini kullandı. Müşteki Özlem Sönmez ve vekili, Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi vekilleri, bilirkişi raporunda yer alan sanığının teşhisine yönelik şüphe bulunmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI VERDİ

Cumhuriyet Savcısı, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, sanığın müştekiye ait köpeği istismar ettiği ve çıplak şekilde köpeği tasmasından sürükleyerek götürdüğünü belirtti. Mütalaada, sanığın 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunma veya tecavüz etme' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme; sanığın hayvanları koruma kanunu kapsamında 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunma veya tecavüz etme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 30 bin lira adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Haziran 2024 günü sanık Paşa Türk'ün Alice isimli köpeği ağaçlık bir alanda istismar ettiği, Bakırköy Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan rapora göre hayvanın cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Sanık Paşa Türk'ün 'Hayvanlara cinsel saldırı' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

'ZİNCİRLEME SUÇ OLMASINA RAĞMEN ALT SINIRDAN CEZA VERİLDİ'

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki avukatı Şerare Erfan, "Kamu vicdanını rahatlatan bir karar verilmedi. Yalnızca 1 yıl 6 aylık bir hapis cezası ve 300 gün adli para cezası yani 30 bin lira adli para cezasıyla cezalandırıldı. Halbuki Paşa Türk isimli bu sanık 2020 yılından beri aynı köpeğe 3 defa kaçırıp tecavüz etmiştir ve bu dosyaya gelen bilirkişi raporunda da bu ispatlanmış durumdadır. 2020 yılında haber kanallarında haberi çıktı. Bu CD'leri mahkemeye sunduk. Bizim dosyamızdaki kişiyle o kişinin aynı kişi olduğu yani bir zincirleme suçun da olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen, tekerrür olmuş olmasına rağmen alt sınırdan ceza verildi. Bu gerçekten çok yanlış. Hem yasaya, hem kamu vicdanını rahatlatan bir karar olmadı. Tabii ki karara kesinlikle itirazımızı sunacağız. Bir de bu dosyada hayasızca hareketlerden dolayı bir suç daha vardı. Buna da hiçbir şekilde ceza verilmedi. Halbuki bu kişi çıplak bir şekilde halka açık olan ortalık bir ortamda köpeğin boynuna ip bağlayarak gidiyor, geliyor. İnsanlar onu görüyor, videosunu çekiyorlar ama nedense bu hareket de hayasızca bir eylem olarak değerlendirilmedi. Tüm itirazlarımızı yapacağız. Hiç rahatlatan bir karar olmadı. Çok üzgünüm" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanlığı adına davaya katılan avukat Esin Karaoğlu ise, " Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun bu konudaki hassasiyeti ve bizi yetkilendirmesi üzerine Bakırköy halkımızın da bu konudaki kamu vicdanından ötürü duruşmaya katıldık. Katılma talebimiz, mahkemece kabul edildiği için bu konuda ayrıca bir mutluluk duymuştuk. Savcı beyin mütalaasında da rapor doğrultusunda suçun oluştuğuna dair bütün tespitler vardı esasında. Fakat mahkemece verilen kararı yeterli bulmadık; tabii ki üst sınırdan verilmediği için. Bu konuda itirazlarımız devam edecek. Suçlunun gereken cezayı alması için gereken çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Köpeğe Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa Cezai İşlem - Son Dakika

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