90 milyon dolarlık miras kurşunu! 'Daltonlar' detayı dikkat çekti

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanenin otoparkında 18 Haziran Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında vahşet yaşandı..

HASTANE OTOPARKINDA KURŞUN YAĞMURU

Hastanede tedavi gören Osman Beşe (41) bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REFAKATÇİSİ TUTUKLANDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

90 MİLYON DOLARLIK MİRAS DAVASI, "DALTONLAR" SUÇ ÖRGÜTÜ...

Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.

EDİRNE'DE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki Ö.D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul'a getirildi.