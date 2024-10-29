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- Bakü'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü çerçevesinde tören düzenlendi. Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının katıldığı tören, şehitliğe çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağcı şehitlik özel defterini imzaladı. Bağcı, "İstiklal mücadelesinde zafere ulaşan Türk milleti geçtiğimiz 101 yıl içerisinde demokrasisini güçlendirmiş, demokratik, askeri, ekonomik ve daha pek çok alanda tarihi ve örnek alınacak başarılara imza atmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstiklal Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi omuz omuza vererek her alanda daha da ilerilere taşıyacağız. Bugün 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' inanç ve birikimiyle 2. yüzyılına heyecan, tutku, azim ve hedeflerine gerçekleştirme kararlılığıyla girmiştir. Emanetinizi yüceltmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda kanlarını feda eden şehitlerin, 'bir millet iki devlet' şiarının temelinin oluşmasındaki en büyük pay sahibi olduğunu belirten Bağcı, "Aziz hatıranız üzerinde yükselen kardeşliğimiz sizin manevi mirasınızdan güç almaya her daim devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimizdir' olarak ifade ettiği müstesna ilişkilerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından imzalanan 2021 tarihli Şuşa Beyannamesi temelinde daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız, milli egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Temsili şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından tören sona erdi.

Dışişleri Bakanlığından kutlama mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müttefik Türkiye Cumhuriyeti'nin, kardeş ülkemizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu önemli günde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması adına verilen mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını anıyoruz. Bölgede ve dünyada adaletin ve kalkınmanın beşiği olan Türkiye, aynı zamanda bölgede ve uluslararası alanda eşi benzeri olmayan Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ile sonsuza dek yaşayacak" ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından, "Türkiye halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik ediyoruz. Kardeş Türkiye'nin Cumhuriyeti her zaman güçlü ve daim olsun" mesajını yayınladı.