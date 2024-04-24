Bakü'de Ermeni Soykırımı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakü'de Ermeni Soykırımı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Bakü\'de Ermeni Soykırımı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve Gerçekler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

24.04.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve Gerçekler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi'nde (UNEC), Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen konferansın açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, UNEC yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliğinin (ATİB) desteğiyle düzenlenen konferansta, şehitler ve devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal ve Azerbaycan Milli marşları okundu.

Büyükelçi Bağcı, yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olaylardan ve Batı ülkelerinin kışkırtmasıyla devlete karşı cephe alan ayrılıkçı akımlardan bahsetti.

Ermeni ayrılıkçı yapılanmaların Osmanlı için ciddi güvenlik tehdidi doğurduğunu belirten Bağcı, bu yapılanmaların ayrılıkçı faaliyet, terör saldırısı ve katliamlarının, bu tehdidi kontrol edilemez noktaya taşıdığını dile getirdi.

Bağcı, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni çetelerin, ikmal ve haberleşme hatlarını keserek Osmanlı ordusunu adeta arkadan vurduğunu, bu durum üzerine devletin de bazı önlemler aldığını vurgulayarak, "Ermeniler, Osmanlı Devleti'ne ait Suriye ve Mezopotamya'daki topraklara gönderilmiş, sınır dışı edilmemiştir. Ermenilerin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde maruz kaldığı olayları ve tehciri 'soykırım' olarak nitelendirmek ne tarihi ne de hukuki açıdan doğrudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 1915 olaylarını araştıracak ortak tarih komisyonu kurulmasını teklif ettiğini hatırlatan Bağcı, Ermenistan'ın buna olumlu yanıt vermediğini vurguladı.

Bağcı, Türkiye'nin, empati ve diyaloğa dayanan tutumunun açık ve net olduğunu, adil ve nesnel hafızaya dayanan ortak anlatıyı hakim kılmaya çabaladığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"1915 olaylarını tarihi arka plandan kopararak tek taraflı inşa eden söylemler, ancak terör gruplarının amacına hizmet etmiştir ve etmektedir. Sözde soykırım iddialarıyla amaç, güçlenen, küresel ve bölgesel düzeyde aktör konumuna gelen Türkiye'yi her bakımdan zayıflatmak ve yalnızlaştırmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devletinin adı, bayrağının gölgesi, sınırlarımızın dışında bile huzurun, umudun ve güvenin sembolü olmuştur."

"Gerçekleri dünyaya iletmek için Türk bilim insanları işbirliği yapmalıdır"

UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov da 1915 olaylarına ilişkin iddiaların tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini belirtti.

Muradov, "1915 olayları soykırım değildir. Türkiye arşivlerini açıyor ama Ermenistan bunu kabul etmiyor çünkü sonuçların istedikleri gibi olmayacağını biliyorlar. Türkiye'yi soykırımla suçlayan Fransa da en büyük soykırımları yapmış bir ülkedir. Gerçekleri dünyaya iletmek için Türk bilim insanları işbirliği yapmalıdır." diye konuştu.

Program, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce'nin moderatörlüğünde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Milletvekili Prof. Dr. Musa Gasımlı ve Prof. Dr. Solmaz Rüstemova Tohidi'nin sunum yaptığı panelle devam etti.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Konferans, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Ermeni Soykırımı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bakü'de Ermeni Soykırımı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement