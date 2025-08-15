Balıkesir\'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ölçtü. Depremin, 10,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı merkezli olup İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti. AFAD verilerine göre, depremde 10'un üzerinde bina yıkılmıştı, 29 kişi yaralanmıştı ve 81 yaşındaki bir vatandaş, enkazdan kurtarılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıkılan binaların 12'sinin metruk olduğunu, 4'ünde ise deprem anında kimsenin bulunmadığını belirtmişti. Depremin ardından bölgede yoğun bir artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. AFAD, 6.1'lik ana şokun ardından 500'den fazla artçı deprem kaydedildiğini, bunlardan 11'inin 4.0 ve üzerinde olduğunu açıklamıştı.