Balıkesir\'de Korkunç Cinayet

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasılar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Avcı'nın (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) katlettikten sonra ormanda kendini asarak intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Gonca Avcı'nın geçtiğimiz hafta eşi hakkında savcılıktan "uzaklaştırma kararı" aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.
İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiğini bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Mehmet Avcı eşini hayvan damında boğazını keserek katletti.
Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Avcı, ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çiftin 11 ve 13 yaşlarındaki çocukları yaşanan vahşetin ardından devlet korumasına alındı.
Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.
