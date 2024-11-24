Balıkesir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar İçin Acil Müdahale - Son Dakika
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Balıkesir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar İçin Acil Müdahale

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle 20 ilçede 502 ihbara anında müdahale ederek sorunları giderdi. BASKİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sahada etkin bir çalışma yürütüyor.

24.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:24
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(BALIKESİR)- Balıkesir'de yaşanan kuvvetli sağanak nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir İtfaiyesi ve zabıta ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen faaliyetler kapsamında 293 araç ve 424 personel tarafından 20 ilçede toplam 502 ihbara anında müdahale edilerek sorunlar giderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışın yarattığı olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir İtfaiyesi ve zabıta ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda vatandaşlardan gelen ihbarlara anında yanıt veriliyor. BASKİ'nin Edremit, Karesi, Bandırma, Gönen, Altıeylül, Susurluk, Manyas, Burhaniye ve Sındırgı şefliklerine yapılan 64'ü acil öncelikli olmak üzere toplam 502 ihbara anında cevap verilerek çözüme ulaştırıldı.

"Tüm birimlerimiz, 20 ilçemizin tamamında teyakkuz halinde"

Kent genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden kuvvetli sağanak yağışlarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi. Akın, "Kentimizde yaşanan kuvvetli sağanak yağışın olumsuzluklarına karşı ilgili tüm birimlerimiz, 20 ilçemizin tamamında teyakkuz halindedir. İhbar ve talepleriniz için '444 40 10' iletişim numarasından çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BASKİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sahada

Kuvvetli sağanak yağışın yaratacağı olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatlarıyla ekipler sahada etkili bir çalışma yürütüyor. BASKİ 119 araç, 218 personel, 76 adet pompa ve ekipmanlarla su baskınlarını önlemek için 20 ilçede faaliyet yürütüyor. 30 araç, 45 personel ile sahada çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, 142 araç ve 155 personeli hazır kıta 7/24 itfaiye istasyonlarında acil müdahaleler için hazır bekliyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 6 personel de gelen ihbarlar ve yaşanması muhtemel olumsuz durumlar için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşçeşme Mahallesi'nde BASKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında incelemelerde bulunan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Şehrin genelinde kanalizasyon hatlarıyla, yoğun yağmurlarda yağmur sularının tahliye edilmesi gerekiyor. Biz tüm ekibimizle, iş makinelerimizle sahadayız. Palyatif dokunuşlar yapıyoruz. Kalıcı çözümler için yağmur suyu iletim hatlarının yapılması lazım. İnşallah bunu da planladık, gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Edremit'teki merkez mahallelerde yaşanan su baskınlarına müdahale eden BASKİ ekipleri, Kepsut ve Manyas'ta düzenli aralıklarla mazgal ve kanalizasyon temizliklerini de sürdürüyor. Savaştepe'de iki ayrı noktada yaşanan soruna anında müdahale eden ekipler, Sındırgı Pazar yerindeki su baskınını da kısa sürede giderdi. Edremit, Akçay, Susurluk, il merkezinde bulunan Gümüşçeşme Mahallesi ve Paşaalanı Mahallesi'nde yaşanan olumsuzlukları kısa sürede gideren ekipler, bir günde yapılan 502 ihbara anında cevap verdi.

Balıkesir\'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar İçin Acil Müdahale
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar İçin Acil Müdahale - Son Dakika

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