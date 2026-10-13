Balıkesir Dursunbey'de ev yangını 1 saatte söndürüldü, 2 kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Balıkesir Dursunbey'de ev yangını 1 saatte söndürüldü, 2 kardeş dumandan etkilendi

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Balıkesir Dursunbey\'de ev yangını 1 saatte söndürüldü, 2 kardeş dumandan etkilendi
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Balıkesir Dursunbey'de alt katı ahır olarak kullanılan evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kardeş sağlık ekiplerine teslim edilirken, alevler itfaiye ve orman işletmesinin desteğiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde alt katı ahır olan evde çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi.

Poyracık Mahallesi'nde alt katı ahır olarak kullanılan bir evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 araç ve 5 personelle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz de destek verdi. Alevler, 1 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç. ile kardeşi M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Dursunbey'de ev yangını 1 saatte söndürüldü, 2 kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika
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