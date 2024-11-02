Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı… Ahmet Akın: "Balıkesir'imize Güzel Bir Fuar Merkezi Kazandıracağız" - Son Dakika
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Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı… Ahmet Akın: "Balıkesir'imize Güzel Bir Fuar Merkezi Kazandıracağız"

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Balıkesir’de “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir’imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız” dedi.

02.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:36
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(BALIKESİR) - Balıkesir'de "İklime Uygun Tarım Projesi" kapsamında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir'imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız" dedi.

Balıkesir'de "İklime Uygun Tarım Projesi" kapsamında 1-5 Kasım günleri arasında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde bu yıl ilki düzenlenen fuarın açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

İlki gerçekleşen fuarın Balıkesir için çok önemli olduğuna vurgu yapan Ahmet Akın, şöyle konuştu:

"Balıkesir'imiz tarım sektörü açısından ülkemizin öncü kentlerinden bir tanesi"

"Tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz. Ama tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarların öne çıktığı ve örnek olan bir fuar organizasyonuna ihtiyacımız vardı. Bu birincisidir. İkincisi çok daha güçlü olacak. Daha sonra da bu devam edecek. İnşallah Balıkesir'imize yakışır bir fuar alanıyla da taçlandıracağız. Hep birlikte beraberlik içerisinde Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir'imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız. Balıkesir'imiz tarım sektörü açısından ülkemizin öncü kentlerinden bir tanesi. Pek çok coğrafi işarete sahip tarımsal ürünümüz var. Büyükbaş ve küçükbaşta bölgemizde ve ülkemizde önemli bir konumdayız. Dünya çapında ödüllü ballarımız var. Dünyanın en kaliteli zeytinleri bölgemizde yetişiyor. Biz de bu öncü rolümüzün bilinciyle kentimizin tarım potansiyelini çok daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Balıkesir olarak, tarım ve kırsal kalkınma konusunda yapacağımız çalışmalarla eminim ki ileriye doğru çok daha iyi bir noktaya hep birlikte geleceğiz."

Şehirlerin kalkınmasında planlamanın hayati önem taşıdığına değinen Akın, bu anlamda Balıkesir'de Planlama ve Kalkınma Ajansı'nı kurduklarını söyledi. Hayata geçirdikleri tüm projelerde tek amaçlarının çiftçinin toprağını terk etmemesi sağlamak olduğunu belirten Akın, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Balıkesir'de tarım ve hayvancılık sektörüne hayat vermek için birçok adım attık. Tarımın ve hayvancılığın önemine de dikkat çekiyoruz. Çünkü kentimizdeki sürdürülebilir tarım ve hayvancılık bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi" diye konuştu.

Bamyadan sonra sıra humus, elma ve kırmızı meyvelerde

Üreticinin devamlılığını sağlamak ve pazar sorununu ortadan kaldırmak için "Çiftçimize Destek Programı"nı parça parça hayata geçirmeye başladıklarını aktaran Akın, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda üreticimize, belirli destekler sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Üreticimizden piyasa fiyatının üzerinde satın aldığımız ürünleri katma değeri yüksek ürünlere çevirip ihraç ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bamyaydı. Şimdi Gönen'de humusla devam edeceğiz.  Bugünlerde de çiftçimizin susam, kırmızı meyveler ve elmalarını satın alarak Balıkesir'de çiftçimizle sözleşmeli tarımla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde maalesef toprağını terk eden, köyünü boşaltan, artık topraktan uzaklaşan vatandaşlarımızı tekrar toprağına dönmeye ve orada üretip kazanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz."

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir, tarım, tarih kültür şehri diyoruz.  Ama en önemlisi de Balıkesir Türkiye'yi doyuran tarım şehri diyoruz. Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu anlamda Balıkesir'imize çok önemli marka değer katacak olan bu tip organizasyonlar bu tip fuarlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Yaşadığımız dönemde tarımın, gıdanın, suyun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde savaşların da, uluslararası rekabetin de bu çerçevede gerçekleşeceğini unutmamamız lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Fuarın gerçekleştiği Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nin kentte bulunan en iyi fuar alanı olduğunun fakat bunun yeterli olmadığını belirten BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, "Bu fuarın gerçekleşmesi ve şehrin fuarı olması için bizleri heyecanıyla destekleyen ve de sahiplenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın Beyefendiye teşekkür ederiz" dedi.

Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı de fuarın Balıkesir için önemine dikkati çekti. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, düzenlenen fuarın önemli olduğunu belirterek, Balıkesirli üreticilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin  ise fuarın sektörde yeni bakış açıları geliştireceğinini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ahmet Akın, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı… Ahmet Akın: 'Balıkesir'imize Güzel Bir Fuar Merkezi Kazandıracağız' - Son Dakika

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